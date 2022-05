Händlerin an der deutschen Börse: Der Kurssturz im Dow und an der Nasdaq belastet auch den Dax

Die heftigen Kursverluste an der Wall Street am Vortag dürften den Dax am Donnerstag wieder deutlich unter die Marke von 14.000 Punkten drücken. Damit setzt sich am deutschen Aktienmarkt die Schwäche vom Vortag fort. Vor allem an der technologielastigen US-Börse Nasdaq hatte die Aussicht auf steigende Zinsen die Kurse stark belastet. Aber auch der US-Leitindex Dow war stark unter Druck gekommen. Der Broker IG taxierte den Dax rund 90 Minuten vor Handelsbeginn 1 Prozent niedriger auf 13 880 Punkte. Aus Furcht vor drastischeren Zinserhöhungen der Notenbank Fed und den Folgen für die Wirtschaft fliehen Anleger weiterhin aus den US-Börsen. Der Standardwerteindex Dow Jones fiel am Mittwoch um 3,5 Prozent auf 31.490 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Composite gab bis zum Handelsschluss in den USA am Mittwoch um knapp 5 Prozent nach, der breitere Index Nasdaq 100 brach sogar um 5,4 Prozent ein und stürzte klar unter die Marke von 12.000 Punkten. Es ist das tiefste Niveau an der Nasdaq seit mehr als einem Jahr. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 4,04 Prozent auf 3923,68 Punkte abwärts - dies war sein höchster Tagesverlust seit Juni 2020.

Dax

"Der Anstieg der Lebenshaltungskosten wird unterschätzt", schrieb Robin Beugels von der Privatbank Merck Finck in einer Analyse der hohen Verluste von Technologie-Aktien. Die Verbraucher hätten angesichts stark steigender Kosten weniger verfügbares Einkommen, gleichzeitig hielten die Löhne nicht mit den steigenden Kosten Schritt. "Die Verbraucher müssen also irgendwo sparen und werden weiterhin Kompromisse eingehen müssen". Grundsätzlich würden 2022 die Karten für Tech- wie auch für Nicht-Tech-Firmen neu gemischt.

Alle Indizes, Fonds und Aktien auf einen Blick:

Hier geht es zu unserer Börsenseite

"Die Märkte mögen keine Unsicherheit", sagte Brooke May, Partnerin bei der Vermögensverwaltung Evans May. "Es ist unklar, wie weit die Fed gehen muss, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Höhere Zinsen beeinträchtigen die Konsumausgaben und auch die Unternehmensgewinne." Fed-Chef Jerome Powell hatte zuvor sein Bekenntnis zum Kampf gegen die Inflation bekräftigt und aggressivere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, nahm daraufhin mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 103,64 Punkte wieder Kurs auf sein jüngstes 19-1/2-Jahres-Hoch. Furcht vor einer Rezession Einige Börsianer befürchteten, dass eine zu rasche Straffung der Geldpolitik die Wirtschaft in eine Rezession stürzt. Daher trennten sie sich in Erwartung einer sinkenden Nachfrage von Rohstoffen. So fiel der Preis für das Industriemetall Kupfer um 1,7 Prozent auf 9206 Dollar je Tonne. Der Future auf US-Weizen verbilligte sich um 3,7 Prozent auf 12,295 Dollar je Scheffel. Außerdem kamen von der US-Bauwirtschaft zur Wochenmitte schwache Signale. Die Zahl neu begonnener Häuser und die Anzahl der Baugenehmigungen gingen zurück. Auch der Baubranche machen steigende Hypothekenzinsen und gestiegene Materialkosten aufgrund von Lieferengpässen zu schaffen

Tesla-Aktie stürzt um knapp 7 Prozent Der Rauswurf aus einem Index setzte Tesla zu. Die Papiere des Elektroautobauers gaben knapp 7 Prozent nach. Der Index-Anbieter S&P Dow Jones Indices hat das Unternehmen den Angaben zufolge aus dem Index S&P 500 ESG genommen. Grund hierfür sei der Umgang Teslas mit Untersuchungen von Unfällen im Zusammenhang mit der Autopilot-Funktion der Fahrzeuge und Rassismus-Vorwürfe. In ESG-Indizes werden nur Firmen aufgenommen, die bestimmte Kriterien bei Umweltschutz (Environmental), sozialem Engagement (Social) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) erfüllen. Börsen in Asien geraten unter Druck, Nikkei knickt ein Der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, die chinesische Null-Covid-Strategie und die weltweit steigende Inflation treiben am Donnerstag den Ausverkauf an den asiatischen Börsen an. "Der Aufschwung am Dienstag hat sich als zu optimistisch erwiesen, und die Selbstzweifel, die sich aus dieser Fehleinschätzung ergeben, veranlassen die Händler dazu, noch stärker auf den Verkaufsknopf zu drücken", schrieb Hebe Chen, Marktanalystin bei IG. Die Sorge um die Inflation sei seit Anfang des Jahres bei den Anlegern präsent. "Obwohl die Dinge noch nicht den Punkt erreicht haben, an dem es kein Zurück mehr gibt, scheinen sie in Richtung 'außer Kontrolle' zu tendieren. Das ist wahrscheinlich der beunruhigendste Teil für den Markt." Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,6 Prozent tiefer bei 26.223 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2 Prozent und lag bei 1846 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent. Bitcoin fällt unter 30.000-Dollar-Marke Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin fiel am Donnerstag wieder unter die Marke von 30.000 Punkten. Zuletzt notierte die Cyberdevise auf der Handelsplattform Bitstamp bei rund 28.500 US-Dollar. Vergangene Woche war der Bitcoin auf 26.283 US-Dollar gefallen. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar. Seitdem hat sich die Bewertung mehr als halbiert.

Bitcoin

Ölpreise etwas höher Die Ölpreise sind moderat gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 112,70 US-Dollar. Das waren 77 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,27 Dollar auf 113,67 Dollar.

Für Auftrieb sorgt am Ölmarkt weiter die Aussicht auf eine etwas gelockerte Corona-Politik in China. Nach Wochen mit drastischen Ausgangssperren in der Wirtschaftsmetropole Shanghai sind dort den vierten Tag in Folge keine neuen Virusinfektionen gemeldet worden. Der strenge Corona-Kurs Chinas belastet die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt schwer und dämpft deren Energienachfrage.