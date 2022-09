Zinsentscheidungen in Großbritannien und der Schweiz

Am Donnerstag stehen weitere Entscheidungen von Notenbanken an. Die britische Zentralbank wird den Leitzins voraussichtlich ungewöhnlich kräftig anheben. Börsianer rechnen mit einer Erhöhung des geldpolitischen Schlüsselsatzes um 0,75 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent. Auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) entscheidet über eine mögliche Anpassung der Zinsen. Analysten gehen davon aus, dass die Währungshüter den Leitzins zumindest um 0,5 Prozentpunkte anheben, wenn nicht sogar um 0,75 Prozentpunkte. Gegen den globalen Trend hielt Japans Zentralbank an ihrer Niedrigzinspolitik fest. Die drei Notenbank-Sitzungen drängen die anstehenden Konjunkturdaten in den Hintergrund. So wird das Barometer für das Verbrauchervertrauen in der Eurozone veröffentlicht. Experten rechnen mit einem Rückgang auf minus 26 Punkte.