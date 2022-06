Inflation voraus, Anleihen unter Druck

An den Finanzmärkten in den USA stieg die Nervosität im Vorfeld der am Freitag erwarteten Teuerungsdaten, unter anderem wegen der anhaltend hohen Ölpreise. Erwartet wird ein Anstieg der Verbraucherpreise im Mai um 0,7 Prozent. Beim Kernverbraucherpreisindex, der die volatilen Lebensmittel- und Energiesektoren ausschließt, wird mit 0,5 Prozent gerechnet. "Es gibt eine direkte Verbindung von höheren Preisen an der Zapfsäule für den US-Verbraucher zu einer höheren US-Inflation", sagte Huw Roberts, Leiter der Analytik bei Quant Insight. Öl der Nordsee-Sorte Brent kostete 122,81 Dollar je Barrel.

An den Anleihemärkten zogen die Renditen spürbar an. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen rentierten mit 3,07 Prozent so hoch wie seit Mitte Mai nicht mehr. Auch europäische Renditen stiegen deutlich.

Bitcoin knapp über 30.000 Dollar

Der Bitcoin notierte am Freitagmorgen auf Bitstamp bei rund 30.100 US-Dollar und damit nur wenig tiefer als am Abend zuvor. Die weltweit bekannteste Kryptowährung ist seit Jahresbeginn unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar. Seitdem hat die Kryptowährung mehr als die Hälfte an Wert verloren.