Nervosität an der Börse: Der Dax dürfte nach einer schwachen Woche am Freitag kaum verändert in den Handel starten. Kurz vor Handelsbeginn notierte der Index vorbörslich kaum verändert bei 15 773 Punkten. Im bisherigen Wochenverlauf hat der Dax knapp ein Prozent eingebüßt, nachdem er in der Woche zuvor bereits knapp 3 Prozent verloren hatte.