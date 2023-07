Der Dax notierte am Morgen 0,52 Prozent tiefer bei 16.120 Punkten. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex auf Wochensicht ein mageres Plus von rund 0,1 Prozent an. Der MDax mit den 50 mittelgroßen Titeln sank am Freitag um 0,42 Prozent auf 28.112 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone verlor rund 0,3 Prozent.