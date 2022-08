Erholungsversuch an der Börse: Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. In Erwartung weiterer Zinssignale der US-Notenbank hatte er am Donnerstag 0,4 Prozent höher bei 13.271 Punkten geschlossen. Damit folgt der Dax den Vorgaben aus den USA: Die Wall Street war fester aus dem Handel gegangen. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel wird ebenso wie der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 nun auch mit Gewinnen erwartet.