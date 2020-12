Rekordjagd an den Börsen Dax nähert sich 14.000 Punkten, Nikkei auf 30-Jahres-Hoch

Die Rekordjagd an den Börsen geht weiter: Nach den Rekordhochs in Dax, MDax, Dow Jones und Nasdaq am Montag erreicht der Nikkei in Japan am Dienstag ein 30-Jahres-Hoch. Der Dax nimmt nun die Marke von 14.000 Punkten in den Blick.