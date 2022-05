Händlerin an der Börse in Frankfurt: Leichte Entspannung

Nach dem schwachen Wochenauftakt stehen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder auf Erholung. Der Dax startete mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 14 035 Punkte. Damit pendelt der Dax weiter um die Marke von 14 000 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel legte ebenfalls leicht zu, der EuroStoxx 50 gewann zunächst rund 1 Prozent. An der Wall Street war der Dow Jones Industrial am Montag in der letzten Handelsstunde ins Plus gedreht. Rückenwind für den deutschen Markt kommt aber vor allem von der Nasdaq-Börse, die am Vortag kräftig zugelegt hatte. In Japan wurde am Dienstag nicht gehandelt.

Laut Experte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel bleibt der Dax jedoch angezählt: "Die Rezessionstendenz bleibt das alles überschattende volkswirtschaftliche Thema". Der zum Jahresbeginn begonnene Abwärtstrend des Dax habe unverändert Bestand. Covestro unter Druck, Deutsche Post gefragt Mit Blick auf die Einzelwerte prägen die Quartalsberichte der Unternehmen weiter das Bild. Am Vorabend enttäuschte der Chemiekonzern Covestro mit einer niedrigeren Gewinnerwartung für 2022. Vorbörslich ging es für die Aktien auf Tradegate um 5,5 Prozent bergab verglichen mit dem Xetra-Schluss. Vor Börsenbeginn veröffentlichte zudem die Deutsche Post Quartalszahlen, die laut einem Händler besser als erwartet sind. Der Post-Aktienkurs stieg auf Tradegate um fast vier Prozent. US-Börsen drehen im späten Handel ins Plus Die US-Börsen haben nach einer Berg- und Talfahrt am Montag im Plus geschlossen. Investoren griffen vor allem bei Hochtechnologiewerten zu, die in letzter Zeit unter die Räder gekommen waren. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,3 Prozent höher auf 33.061 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,6 Prozent auf 12.536 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 4155 Punkte zu.

Im frühen Geschäft hatten sich die Anleger an der Wall Street wegen der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed zunächst nicht aus der Deckung getraut. "Jeder weiß, dass die Zinserhöhung kommen wird ... was die Menschen ein wenig verunsichert, ist die Frage, wie die Leitlinien von Powell aussehen werden", sagte Thomas Hayes von Great Hill Capital in New York. Börsianer wetten auf eine Reihe von aggressiven Zinserhöhungen bis zum Sommer. Daher werden Investoren die Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell genau auf Hinweise zu den geplanten Schritten abklopfen. Für die Sitzung am Mittwoch hat Powell bereits signalisiert, dass eine Erhöhung um einen halben Punkt ansteht. Bitcoin kaum verändert Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin hat am Dienstag kaum verändert notiert. Die Kryptowährung ist seit Jahresbeginn unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.

Ölpreise geben leicht nach Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 107,43 US-Dollar. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 12 Cent auf 105,05 Dollar.

Seit einigen Tagen tun sich die Rohölpreise schwer, eine klare Richtung einzuschlagen. Marktbeobachter verweisen als Begründung auf gegenläufige Kräfte, die die Preise in Schach halten. So herrscht auf der Angebotsseite Knappheit vor, da Russland seit seinem Angriff auf die Ukraine scharfen Sanktionen unterliegt und deshalb Probleme hat, Abnehmer für sein Erdöl zu finden. Das spricht für hohe und eher steigende Ölpreise.