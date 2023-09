Die Entscheidungen der großen Zentralbanken seien umso wichtiger, da viele Notenbanken am Scheideweg stünden, ob der Zinszyklus weitergehe oder der Zinsgipfel erreicht sei, erklärten die Devisenexperten der Commerzbank in einem Morgenkommentar.

Auto-Aktien im Blickpunkt

Zu Beginn der IAA in München stehen Autohersteller im Blick. Nochmalige Preissenkungen von Tesla in China hatten am Freitag dem europäischen Autosektor zugesetzt. Tesla kürzte die Preise für die Premium-Modelle S und X in China um teils fast ein Fünftel und setzt damit die Konkurrenz aus Europa weiter unter Druck. Zudem sind die nach Europa drängenden Autohersteller aus China ein wichtiges Thema auf der IAA.