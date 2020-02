Das Coronavirus dürfte die Börsen auch in der neuen Woche zunächst deutlich belasten. Die Lungenkrankheit breitet sich noch immer rasant aus. Die Zahl der Infizierten ist am Sonntag über die Marke von 14.000 gestiegen, die Zahl der Todesopfer auf mehr als 300.

Der Dax dürfte am Montag seine Talfahrt zunächst fortsetzen und unter die Marke von 12.900 Punkten stürzen. Weitere Belastungen für die Aktienkurse kommen aus Fernost: An den Börsenplätzen Shanghai und Shenzen dürfte es am Montag steil abwärts gehen, da dort seit dem 23. Januar wegen des chinesischen Neujahrsfestes nicht gehandelt wurde.

Während dieser Pause gab Südkoreas Kospi-Index knapp 6 Prozent nach, der Hang Seng in Hong Kong verlor ebenfalls knapp 6 Prozent. Am Freitag hatte der US-Index Dow Jones rund 600 Punkte (2,1 Prozent) verloren, es war der größte Tagesverlust seit August.

So sind Anleger denn auch in Deutschland in Deckung gegangen: Der Dax Börsen-Chart zeigenhat in der vergangenen Woche knapp 4 Prozent eingebüßt und ist auf den tiefsten Stand seit etwas mehr als drei Wochen gefallen. In der Woche zuvor war er mit 13.640 Punkten noch auf ein Rekordhoch geklettert. Nun droht der Sturz am Montag auf 12.800 Punkte.

Wie sehr sich dies in der Realwirtschaft und somit in den Gewinnen der Unternehmen niederschlägt, ist selbst für Experten nur schwer einzuschätzen. Aktien als vergleichsweise risikoreiches Investment tun sich in diesem Umfeld jedenfalls schwer.

Gold gefragt - und Bitcoin

Dagegen verzeichnen die so genannten "sicheren Häfen" wie Gold oder der Schweizer Franken deutliche Kursgewinne. Deutlich nach oben ging es zuletzt auch für die Cyberwährung Bitcoin, die sich nun wieder der Marke von 9000 US-Dollar nähert. Die weltweite Unsicherheit und der schwache Dollar verstärken die Nachfrage nach Bitcoin: Die Kryptowährung hat während der vergangenen zwei Wochen zweistellig zugelegt.

Bei vergleichbaren Epidemien in der Vergangenheit hätten sich die Börsen stets dann wieder erholt, wenn die Zahl der Ansteckungen und der Nachrichten darüber den Höhepunkt erreicht hatten, sagte Aktienstratege Mixo Das von der Investmentbank JPMorgan. Sollte das Virus weiter grassieren, dürften vor allem diejenigen Branchen darunter leiden, deren Geschäfte auf "sozialer Interaktion" basieren. Dazu zählten Fluggesellschaften, Reiseveranstalter, Hotelbetreiber und der Einzelhandel.

Aber auch die deutsche Autobranche dürfte unter einer schwächeren Nachfrage auf dem wichtigen Absatzmarkt China leiden. In den vergangenen drei Wochen büßte der europäische Autosektor bereits mehr als zehn Prozent ein.

In vielen Marktkommentaren finden sich Vergleiche mit der Sars-Epidemie im Jahr 2003. Diese könnten aber hinken, wie der Ökonom Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank meint. Denn die Weltwirtschaft sei heute erheblich abhängiger von China als seinerzeit. Der Anteil der Volksrepublik an der globalen Wertschöpfung habe sich seit 2003 in etwa vervierfacht. "Die Stabilität der Finanzmärkte und der Konjunktur könnte in Gefahr geraten", warnte der Experte.

la/cr/mmo