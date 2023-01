Weitere Impulse dürften am Montag aber rar bleiben: Die Agenda gibt in Deutschland wenig her und auch aus den USA dürften neue Impulse auf sich warten lassen. Der Handel in New York pausiert zu Wochenbeginn wegen des Feiertags "Martin Luther King Day". Die Experten der ING Bank erwarten daher einen "ruhigen Handelstag".

Handel ruht am Montag in den USA

Nach einem lange Zeit lethargischen Handel ist am Freitag doch noch ein wenig Schwung in die Kurse gekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte es im späten Handel auf einen weiteren Höchststand seit Mitte Dezember. Vor allem die Aktien großer Banken legten zu nach Quartalsberichten aus der Branche.