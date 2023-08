Kräftige Gewinne von den Chipwerten Nvidia, Micron, AMD und Intel hatten die Nasdaq noch am Vortag gestützt. Nvidia ist wegen seiner leistungsstarken Computerchips ein Profiteur des Booms rund um Künstliche Intelligenz. Allerdings war die Aktie nach der Kursrally der vergangenen Monate zuletzt wieder etwas abgerutscht.

Nun aber wachsen die Sorgen um China: US-Finanzministerin Janet Yellen nannte die Wirtschaftsprobleme Chinas einen "Risikofaktor" für die Vereinigten Staaten.

Sorge um weitere Zinsanhebung der Fed

In den USA fielen die Einzelhandelsumsätze im Juli indes deutlich besser als erwartet aus, was wohl unter einigen Anlegern Sorgen vor einer weiteren Zinsanhebung der US-Notenbank Fed schürt. Umso stärker dürfte am Mittwoch die Aufmerksamkeit dem Protokoll der vergangenen Fed-Zinssitzung gelten.

Verluste in China

Abermals schwache chinesische Wirtschaftsdaten haben die Börsen des Landes am Dienstag belastet. Eine überraschende Zinssenkung der Notenbank zur Stützung der Konjunktur konnte die Sorgen der Anleger nicht mildern. Vor allem die schwere Krise des chinesischen Immobilienmarktes treibt sie um. In China ging es für den CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zuletzt um rund ein Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank auch in etwa um ein Prozent. Der japanische Nikkei 225 stieg hingegen um mehr als ein halbes Prozent.

Bitcoin notiert weiter unter 30.000 US-Dollar

Die Kryptowährung Bitcoin notierte am Abend zuletzt bei 29.332 US-Dollar. Bereits seit einigen Wochen schwankt die wichtigste Cyberdevise in einer Bandbreite zwischen 28.000 und 30.000 US-Dollar.