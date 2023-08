Siemens verfehlte im abgelaufenen Quartal die Erwartungen von Analysten. Vor allem die Sparte Digital Industries habe enttäuscht, sagte ein Händler. Vorbörslich ging es auf Tradegate um 1,9 Prozent nach unten zum Xetra-Schluss.

Der Konsumgüterkonzern Henkel erhöhte die Prognose. Die im Dax notierten Vorzüge zogen daraufhin vorbörslich auf Tradegate um 1,4 Prozent an.

Für die Titel des Rüstungskonzerns Rheinmetall ging es um 1,2 Prozent nach unten. Die Marge der Düsseldorfer blieb im zweiten Quartal unter dem Jahresziel.

Kaum verändert auf Tradegate zeigten sich Deutsche Telekom, während Allianz etwas höher und Munich Re etwas schwächer notierten.

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re wird trotz eines Gewinnrückgangs im abgelaufenen Quartal etwas optimistischer für 2023. Angesichts von 2,4 Milliarden Gewinn im ersten Halbjahr sei die Wahrscheinlichkeit gestiegen, den angepeilten Jahresüberschuss von 4 Milliarden Euro zu übertreffen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in München mit. Begünstigt werden die Hoffnungen von den erzielten Preiserhöhungen in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung. Allerdings hänge die Entwicklung auch von Naturkatastrophen und anderen Großschäden in der zweiten Jahreshälfte ab. Im zweiten Quartal verdiente die Munich Re unter dem Strich 1,15 Milliarden Euro und damit 27 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Deutschlands größter Versicherungskonzern Allianz bekräftigte nach einem unerwartet starken Gewinnwachstum im zweiten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr. "Wir bestätigen unseren Ausblick auf ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro für das Gesamtjahr, plus oder minus eine Milliarde Euro", erklärte Finanzvorstand Giulio Terzariol zur Quartalsbilanz am Donnerstag. Im zweiten Quartal stieg das operative Ergebnis von Deutschlands größtem Versicherungskonzern um 7,1 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, was etwas über den Schätzungen der Analysten lag. Diese hatten ein operatives Ergebnis von 3,6 Milliarden Euro erwartet. Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner stieg um 90,2 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro zu.

Die Deutsche Telekom hob angesichts eines anhaltenden Kundenwachstums zum zweiten Mal in Folge ihr Gewinnziel leicht an. Der bereinigte operative Gewinn werde im Gesamtjahr voraussichtlich bei 41,0 statt bisher erwarteter 40,9 Milliarden Euro liegen, teilte der Bonner Konzern am Donnerstag mit. Im zweiten Quartal wuchs das Betriebsergebnis um 1,5 Prozent auf 10,0 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz schrumpfte dagegen um 2,4 Prozent auf 27,2 Milliarden Euro. Als Grund nannte das Unternehmen das Zurückfahren des Endgeräte-Leasings in den USA. Dieses Geschäftsfeld war dem Konzern durch die Fusion der Tochter T-Mobile mit dem Konkurrenten Sprint zugefallen. Das bereinigte Netto-Ergebnis brach sogar um 22,8 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro ein.