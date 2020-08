Mehr Spielraum bei Inflation Fed stützt mit historischer Entscheidung die Börsen

Nach seinem Rücksetzer am Vortag dürfte der Dax am Freitag wieder zulegen. Offen ist, ob die Notenbankpolitik nach der Nasdaq auch den Dax bald wieder auf ein Rekordhoch treibt. In Japan gerät der Nikkei dagegen unter Druck.