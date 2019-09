Der Dax dürfte am Mittwoch unter die Marke von 12.300 Punkten fallen. In den USA haben die Demokraten die Vorbereitungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump begonnen.

Verluste an der Börse: Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen dürfte am Mittwoch zunächst unter die Marke von 12.300 Punkten fallen. Bereits am Vorabend hatten Dax Börsen-Chart zeigen, Dow Jones Börsen-Chart zeigen und Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen ihre Verluste im späten Handel ausgebaut. Börsianer verwiesen als Belastung auf eine gestiegene Unsicherheit unter den Anlegern, nachdem ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump Fahrt aufnimmt.

Die US-Demokraten werden im Kongress eine offizielle Untersuchung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump starten. Das kündigte die Anführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Pelosi, in der Nacht zu Mittwoch in Washington an. Sie begründete dies mit dem Verdacht, dass Trump in einem Telefonat mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Selenskyj die Freigabe von Hilfsgeldern an die Lieferung von kompromittierenden Informationen über den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Biden geknüpft haben soll.

"Verrat am Amtseid"?

Trump habe mit seinen Handlungen "Verrat an seinem Amtseid" und an der "nationalen Sicherheit" begangen, sagte die Oppositionsführerin. "Der Präsident muss zur Verantwortung gezogen werden", sagte Pelosi. "Niemand steht über dem Gesetz."

Aufsichtsratsgremium: Thyssenkrupp-Chef Kerkhoff soll gehen

Thyssenkrupp-Chef Kerkhoff könnte seinen Posten bald verlieren: Der Personalausschuss des Thyssenkrupp-Aufsichtsrats sprach sich dafür aus, Kerkhoff an der Spitze des Industriekonzerns abzulösen, wie der Konzern gestern mitteilte. Das Gremium empfahl dem Aufsichtsrat, mit Kerkhoff "Verhandlungen über eine zeitnahe Beendigung seines Vorstandsmandates aufzunehmen". Übergangsweise solle die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Merz den Vorstandsvorsitz übernehmen. Eine Begründung für die Empfehlung wurde zunächst nicht genannt. Kerkhoff steht erst seit dem Sommer 2018 an der Spitze von Thyssenkrupp. Der Traditionskonzern steckt schon seit geraumer Zeit in der Krise und verlor kürzlich seinen seit Jahrzehnten angestammten Platz im wichtigsten deutschen Aktienindex Dax Börsen-Chart zeigen .

Asiens Börsen schwächer - Trump übt Kritik an China

In Asien gaben die Indizes am Mittwoch zwischen 1 und 1,5 Prozent nach. Nicht nur das drohende Impeachment des US-Präsidenten sorgte für Unsicherheit. Vor allem die Indizes in China gaben nach, da im Zollstreit eine Annäherung in weite Ferne rückt.

US-Präsident Donald Trump übte zudem bei seiner Rede vor den Vereinten Nationen deutliche Kritik an der Handelspolitik Chinas. Da ein Kompromiss im Zollstreit damit erneut in die Ferne rückt, bauten insbesondere die US-Technologiewerte im späten Handel ihre Verluste aus. Neben Trumps Kritik an China belastete außerdem das schwache US-Verbrauchervertrauen die Kurse. Das vom Conference Board gemessene Vertrauen der US-Konsumenten fiel von 134 im August auf 125 Punkte im September. Die wichtigste Stütze der US-Wirtschaft ist der Konsum auf Pump.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag kaum verändert knapp unter 1,10 US-Dollar gehalten. Nach deutlichen Kursverlusten vom Vortag konnte sich die Gemeinschaftswährung damit vorerst stabilisieren. Am Morgen wurde sie bei 1,0989 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0985 Dollar festgesetzt.

Zu Beginn der Woche hatten unerwartet schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone die bestehenden Konjunktursorgen verstärkt und die Gemeinschaftswährung deutlich belastet. Die Stimmung der Einkaufsmanager war auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren gefallen.

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,42 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 58,37 Dollar.