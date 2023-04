Börse Dax tritt nach Rekordfahrt auf der Stelle

Nach einem Hoch des Dax seit Anfang 2022 am Vortag dürfte sich der deutsche Leitindex zum Handelsstart am Donnerstag stabil zeigen. In den USA hatte der oftmals den Takt vorgebende Wall-Street-Index Dow Jones am Mittwoch nach vier freundlichen Handelstagen in Folge kaum verändert geschlossen. Aus China kamen an diesem Morgen starke Exportdaten für den Monat März. Im Fokus steht aber weiterhin vor allem die Geldpolitik der Notenbanken. Händler und Banken berechneten den Dax zum Xetra-Start 0,1 Prozent leichter bei 15.688 Zählern. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, wurde mit plus 0,2 Prozent erwartet.