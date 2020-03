Der Dax stürzt trotz der erneuten Zinssenkung der US-Notenbank Fed weiter ab. Der deutsche Leitindex dürfte am Montag zum Handelsstart unter die Marke von 9000 Punkten fallen. Binnen vier Wochen hat der Dax mehr als 30 Prozent an Wert verloren und notiert auf dem tiefsten Niveau seit 2016.

Am Aktienmarkt zeichnen sich trotz der weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed weitere Verluste ab. Der Broker IG taxierte den Dax Börsen-Chart zeigen am Montag zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart bei 8864 Punkten und damit vier Prozent unter dem Freitagsschluss. Sollte der Dax auf diesem Niveau eröffnen, würde er das erste Mal seit Februar 2016 unter der Marke von 9000 Zählern stehen.

Damit könnte eine weiterer Notfallschritt einer Notenbank oder Regierung zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise an der Börse schnell verpuffen.

US-Notenbank Fed senkt Leitzins auf null bis 0,25 Prozent

Die US-Notenbank greift angesichts von Anlegerpanik und Rezessionsängsten wegen des Coronavirus zu drastischen Mitteln. In einer Notfallaktion senkte sie den Leitzins am Sonntag Abend überraschend auf fast null Prozent und kündigte ein Maßnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken an. Weitere Schritte könnten aufgrund wirtschaftlicher Schäden durch die Ausbreitung des Virus folgen.

Crash an den Märkten: Wir sind erst in Phase 2

Die Fed hatte den Leitzins wegen der Viruskrise erst Anfang März gesenkt und Mitte des Monats dann die Geldspritzen für Banken durch sogenannte Repo-Geschäfte erhöht. All das hatte die Kurse an den Aktienmärkten aber nicht stützen können, sondern die Unsicherheit bei den Anlegern sogar noch erhöht. Mittlerweile haben viele Notenbank die Geldschleusen weiter geöffnet, um dem von Experten erwarteten Konjunkturknick entgegenzuwirken.

Der Absturz seit dem Wochenende 22./23. Februar, als die Folgen der rasanten Coronavirus-Ausbreitung mit der Abriegelung von Teilen Norditaliens erstmals deutlich in Europa spürbar wurden, hat historische Dimensionen. Allein in der vergangenen Woche verlor der Dax Börsen-Chart zeigen rund 20 Prozent - einen höheren Wochenverlust hatte es bisher nur in der weltweiten Finanzkrise im Herbst 2008 gegeben. In den vergangenen drei Wochen büßte der Dax damit mehr als ein Drittel seines Werts ein.

Asiens Börsen trotz Zinssenkung der Fed schwächer

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Montag nach der Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) uneinheitlich gezeigt. Sie kappte den geldpolitischen Schlüsselsatz überraschend zum zweiten Mal binnen zwei Wochen. Die Notenbank wird zudem zur Stützung der Wirtschaft in den kommenden Wochen mindestens 700 Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Die aggressiven geldpolitischen Schritte der Fed zielten darauf ab, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ausbreitung des Corona-Virus und die daraus resultierende Angst der Investoren zu beruhigen. "Nach jedem historischen Standard war Art und Umfang dieser Maßnahmen außergewöhnlich", sagte Nathan Sheets, Chefökonom bei PGIM Fixed Income. "Dies ist eine drastische Aktion und die Fed hat wirklich die großen Geschütze aufgefahren."

Dennoch zeigte die Finanzpolitik nicht direkt den gewünschten Erfolg: "Die Investoren wollen viel mehr US-Konjunkturimpulse sehen und Beweise dafür, dass die Trump-Regierung energisch und wirksam auf die Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit reagiert, die sich aus der Krise ergeben", erklärt Sheets. "Die Leistung der Wirtschaft und der Märkte wird hauptsächlich von der Schwere und Dauer des Ausbruchs des Virus bestimmt."

Industrieproduktion in China um 13 Prozent eingebrochen

Die neuesten Daten aus China unterstrichen auch, welchen wirtschaftlicher Schaden die Krankheit bereits angerichtet hat - die Industrieproduktion musste einen Rückgang um 13,5 Prozent, der Einzelhandelsumsatz von 20,5 Prozent hinnehmen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen -Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 17.400 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1267 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 2,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans bewegte sich kaum.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,8 Prozent auf 107,01 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,9944 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9496 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1115 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0556 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,4 Prozent auf 1,2328 Dollar.

mit Nachrichtenagenturen