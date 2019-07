Eine Flut von Firmenbilanzen wird die Dax-Anleger in der neuen Woche auf Trab halten. Außerdem fiebern sie der EZB-Ratssitzung entgegen, die den Auftakt für eine neue Runde von Konjunkturhilfen der Notenbanken bilden könnte.

Die Zeichen verdichteten sich, dass EZB-Chef Mario Draghi am Donnerstag die Wiederaufnahme der Anleihekäufe verkündet, sagt Anlagestratege Felix Herrmann vom weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock. Er rechne mit einer Geldspritze von weiteren 500 bis 600 Milliarden Euro. Darüber hinaus taxieren Anleger die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Einlagenzins auf minus 0,5 von minus 0,4 Prozent senkt, auf mittlerweile etwa 60 Prozent. Eine Senkung des US-Leitzinses Ende Juli gilt dagegen als ausgemachte Sache. Hier drehe sich die Diskussion um die Frage, ob die Notenbank Fed den Schlüsselsatz um einen Viertel oder einen halben Prozentpunkt herabsetzt, sagt Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Bilanzsaison läuft weiter

Die angelaufene Bilanzsaison dürfte die Stimmung der Anleger allerdings dämpfen, prognostiziert Bernd Meyer, Chef-Anlagestratege der Vermögensverwaltung bei der Berenberg Bank. Wegen enttäuschender Geschäftszahlen verlor der Dax in der alten Woche ein halbes Prozent auf 12.260 Punkte. "Angesichts der weiterhin auf niedrigen Niveaus verharrenden konjunkturellen Frühindikatoren und erster Gewinnwarnungen erwarten wir eine zunehmende Anzahl an Unternehmen, die Ausblicke und Gewinnprognosen für 2019 senken werden", sagt Meyer.

In der neuen Woche öffnen allein ein halbes Dutzend Dax-Konzerne ihre Bücher. Hierzu gehören BASF und Daimler, die ihre Gesamtjahresziele bereits kassiert haben. Die vor einer drastischen Restrukturierung stehende Deutsche Bank veröffentlicht ebenfalls Geschäftszahlen. Aus dem Ausland legen unter anderem der Lebensmittel-Hersteller Danone, der Online-Händler Amazon und die Google-Mutter Alphabet ihre Zwischenbilanz vor.

Ifo-Index erwartet

Zu den wenigen Konjunkturdaten, die auf der Agenda stehen, zählt der Ifo-Index am Donnerstag, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Außerdem werden die Barometer für die Laune der deutschen und europäischen Einkaufsmanager (jeweils Mittwoch) sowie der europäischen Verbraucher (Dienstag) veröffentlicht.

Vom schwelenden Zollstreit zwischen den USA und China erwartet Axel Cron, Chef-Anleger der Vermögensverwaltung der Bank HSBC in Deutschland, kaum Auswirkungen auf die Börsenkurse. "An die Handelskonflikte haben sich die Kapitalmärkte bereits weitgehend gewöhnt."

Iran und Großbritannien im Blick

Auf politischer Seite könnte allerdings die Eskalation im Konflikt mit dem Iran die Anleger stärker umtreiben. Der Iran hatte am Freitag einen britischen Tanker in der Straße von Hormus festgesetzt und damit die Spannungen in der Region verschärft. Am Ölmarkt sorgte dies für Nervosität, der Ölpreis zog an.

Mit wachsender Sorge blicken Börsianer auch deswegen nach Großbritannien, weil dort in der neuen Woche der Nachfolger von Premierministerin Theresa May als Chef der regierenden Tories und an der Regierungsspitze bekanntgegeben wird. Da beide Kandidaten, Außenminister Jeremy Hunt und sein Vorgänger Boris Johnson, ihr Land auf jeden Fall zum 31. Oktober aus der EU führen wollen, steigt Experten zufolge das Risiko eines ungeregelten Brexit.

Sollte Johnson wie erwartet das Rennen gewinnen, werde für Anfang November über eine Rede der Queen spekuliert, sagt Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. Den Gepflogenheiten des britischen Unterhauses zufolge kommen die Parlamentarier in den zwei Wochen zuvor nicht zu Sitzungen zusammen. "Dies könnte dazu genutzt werden, um die Abgeordneten davon abzuhalten, den EU-Austritt Großbritanniens ohne einen Deal zu verhindern." Für den Fall eines chaotischen Brexit rechnen Experten mit einer Zinssenkung der Bank von England.

