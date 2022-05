Die Deutsche Börse wird voraussichtlich das Comeback des Kosmetik-Herstellers Beiersdorf im Dax verkünden, nachdem sie am Freitag die Zusammensetzung ihrer Indizes überprüft hat. Etwas mehr als ein Jahr nach dem Abstieg aus dem Dax kehrt der "Nivea"-Anbieter damit mit größter Wahrscheinlichkeit in die erste deutsche Börsenliga zurück.

Delivery Hero war erst Mitte 2020 in den Dax aufgestiegen und hatte dort den in einen Bilanzskandal verwickelten Zahlungsdienstleister Wirecard ersetzt. Zuletzt war das Papier des Essenslieferanten an der Börse jedoch kräftig unter Druck geraten. Im Februar brach die Aktie um mehr als 30 Prozent ein, als Anlegern aufstieß, dass die Verluste höher ausfielen als erwartet und das Unternehmen beim Blick nach vorn vorsichtig war.