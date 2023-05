Bankensektor im Blick: JPMorgan übernimmt First Republic

Am Dienstag behalten die Investoren Nachrichten aus dem US-Bankensektor im Blick. Zum dritten Mal innerhalb von nur zwei Monaten ist in den USA eine größere Bank in die Knie gegangen: Die ins Wanken geratene First Republic Bank wird in einer Art Notübernahme an die Konkurrentin JPMorgan Chase verkauft.

Zudem beäugen Anleger weitere Firmenbilanzen. Bei den deutschen Unternehmen öffnen Stabilus, Traton und Shop Apotheke ihre Bücher. Aus dem Ausland stehen unter anderem Zahlen von BP, Pfizer Inc, Starbucks und Ford an.