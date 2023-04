Bei den Einzelwerten stand Vonovia mit einem Kursplus von vier Prozent im Rampenlicht. Deutschlands größter Immobilienkonzern verkauft einen Anteil an einem Wohungsportfolio für eine Milliarde Euro an den Finanzinvestor Apollo. Unter Druck geriet dagegen die Aktie von Varta. Die Titel des Batterieherstellers verloren nach enttäuschenden Zahlen 4,3 Prozent.

Varta rutscht nach Geschäftszahlen ab

Varta hat das Jahr 2022 mit einem herben Verlust abgeschlossen. Unter dem Strich fuhr das in Schwierigkeiten geratene Unternehmen im vergangenen Jahr einen Verlust von rund 200 Millionen Euro ein. Das liege an einer Abschreibung auf das Sachanlagevermögen in der Sparte mit Lithium-Ionen-Knopfzellen, die Varta einst so viel Wachstum beschert hatte, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstagabend in Ellwangen mit. 2021 hatte das im SDax notierte Unternehmen noch knapp 126 Millionen Euro Gewinn gemacht.