Nasdaq auf Jahressicht knapp 30 Prozent im Minus

Vor allem beim Dow ist offenbar auch charttechnisch die Luft etwas raus. Dank der Erholungsrally zwischen Mitte Oktober und Ende November hatte sich das Börsenbarometer oberhalb wichtiger Trendlinien festgesetzt und sein Jahresminus bis auf unter fünf Prozent eingedämmt.

Auch der S&P 500 und der Nasdaq 100, deren aktuelle Jahresbilanzen mit einem Minus von 16 beziehungsweise 27 Prozent deutlich trüber aussehen, stehen nur noch knapp oberhalb der 21-Tage-Linie.

Tesla-Aktie setzt Talfahrt fort

Dagegen ging es für Tesla als Schlusslicht im Nasdaq 100 um gut vier Prozent auf 160,95 Dollar weiter bergab. Bei 160,91 Dollar markierte das Papier zwischenzeitlich den niedrigsten Kurs seit über zwei Jahren. Die Marktkapitalisierung des Elektroautobauers sank kurzzeitig sogar unter die Marke von 500 Milliarden Dollar. Zuletzt hatte das Unternehmen mit coronabedingten Produktionsproblemen in China und Sorgen mit Blick auf die Nachfrage zu kämpfen.

Überwiegend moderate Gewinne in Asien

Die Inflationsdaten aus den USA lassen am Mittwoch die Anleger in Asien vor dem Fed-Entscheid neuen Mut fassen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 28.141 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1975 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 135,57 Yen und legte 0,3 Prozent auf 6,9613 Yuan zu.

Der japanische 225 Werte umfassende schloss 0,4 Prozent höher. Leichte Kursverluste gab es derweil in Südkorea.

Bitcoin knapp unter 18.000 US-Dollar

Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin notierte auf der Handelsplattform Bitstamp zuletzt bei 17.742 US-Dollar. Die Kryptowährung erreichte im November vergangenen Jahres noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.