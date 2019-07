In der Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China greifen Anleger erneut zu deutschen Aktien. Der nahende Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) hielt sie aber von größeren Engagements ab. Der Dax Börsen-Chart zeigen legte zur Eröffnung am Mittwoch 0,2 Prozent auf 12.511 Punkte zu.

Der Index für mittelgroße Werte MDax Börsen-Chart zeigen legte um 0,3 Prozent auf 26.224,6 Punkte zu und bewegte sich damit wieder auf dem Niveau von Oktober 2018. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen hingegen kam kaum vom Fleck.

Experten gehen davon aus, dass die EZB am Donnerstag eine Senkung des Zinses für Einlagen bei der Notenbank von minus 0,4 Prozent auf minus 0,5 bekanntgeben oder zumindest in Aussicht stellen wird. Einige rechnen sogar mit einer Wiederaufnahme der Anleihekäufe.

Ein Stimmungsaufheller war zudem ein Bericht, demzufolge der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer in der kommenden Woche direkt mit chinesischen Vertretern verhandeln will.

Nicht gut lief es dagegen für die Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen, die 3,2 Prozent verloren. Wegen der Kosten für den angekündigten Konzernumbau verbuchte das Geldhaus einen milliardenschweren Verlust. Da diese Zahlen nicht überraschten, halte er an seiner Kaufempfehlung für die Titel fest, schrieb Analyst Neil Smith von Bankhaus Lampe.

Euro gibt weiter nach

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen ging es aber nur noch vergleichsweise leicht nach unten. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,1144 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1173 Dollar festgesetzt.

Seit Beginn der Woche ist der Euro um mehr als einen halben US-Cent gefallen. Marktbeobachter erklärten die Kursbewegung mit einer Dollar-Stärke nach einer Einigung auf eine Schuldenobergrenze in den USA, die den Euro im Gegenzug unter Druck gesetzt hat. Bevor sich der Fokus der Anleger am Devisenmarkt auf die Zinssitzung der EZB am Donnerstag richtet, könnten noch Konjunkturdaten aus der Eurozone für neue Impulse sorgen.

Auf dem Programm steht unter anderem die erste Schätzung zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone im Juli und damit Daten, die am Markt in der Regel stark beachtet werden. Außerdem werden Kennzahlen zur Kreditvergabe im Währungsraum und zum französischen Geschäftsklima erwartet.

cr/rtr/dpa-afx