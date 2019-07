Der Verkaufsdruck am deutschen Aktienmarkt lässt nach. Der Dax Börsen-Chart zeigen stabilisierte sich zur Eröffnung bei 12.364 Zähler, nachdem er am Donnerstag 1,3 Prozent eingebüßt hatte. Aussagen von Mario Draghi, dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank, zu Konjunktur und Geldpolitik hatten nicht mehr ausgereicht, um Anleger zu weiteren Käufen zu bewegen. Die Kurse waren stattdessen unter Druck geraten.

Anleger warteten gespannt auf anstehende US-Konjunkturdaten, sagten Börsianer. Sollte das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurückbleiben, erhielten Spekulationen auf eine aggressive Zinssenkung der Notenbank Fed um einen halben statt einen viertel Prozentpunkt neue Nahrung.

Zur Spitzengruppe der ersten deutschen Börsenliga zählte Bayer mit einem Kursplus von 0,6 Prozent. Ein US-Gericht senkte die Schadenersatzzahlung in einem Prozess um den Unkraut-Vernichter Glyphosat auf 86,7 Millionen von zwei Milliarden Dollar. Dies sei aber keine Überraschung, sagte ein Aktienhändler.

Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Gefragt waren auch die Titel von Cancom, die 7,5 Prozent zulegten und mit 51,65 Euro so teuer waren wie zuletzt vor etwa einem Jahr. Die IT-Firma steigerte den Quartalsumsatz den Angaben zufolge um gut 40 Prozent auf 421,8 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn wuchs um fast 24 Prozent auf 31,3 Millionen Euro.

Ölreserven der USA gehen überraschend stark zurück - Preis steigt

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 63,46 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 20 Cent auf 56,22 Dollar.

Auch auf Wochensicht ging es nach dem kräftigen Rücksetzer in der Vorwoche mit den Ölpreisen leicht nach oben. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hat vor allem ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA gestützt. Außerdem bleibt die angespannte Lage in der ölreichen Region am Persischen Golf mit einem Konflikt zwischen dem Iran und den USA ein bestimmendes Thema am Ölmarkt.

Zuletzt hatte sich der US-Außenminister Mike Pompeo nach eigenen Angaben bereit erklärt, den Iran zu besuchen und dort die Politik Washingtons gegenüber der Islamischen Republik zu erläutern.

Eurokurs stabilisiert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Freitag nach zum Teil kräftigen Kursverlusten im Verlauf der Handelswoche vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1147 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1115 Dollar festgesetzt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern haben jüngste Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi den Euro gestützt. Der Notenbankchef hatte am Vortag gesagt, dass er für die Eurozone nur ein geringes Risiko einer Rezession sieht. Zuvor war der Kurs des Euro am Donnerstag zeitweise bis auf 1,1102 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2017.

Im weiteren Verlauf des Handelstages wird sich der Fokus am Devisenmarkt zunehmend auf Konjunkturdaten aus den USA richten. Auf dem Programm steht die erste Schätzung für das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal, die am Markt stark beachtet wird. Analysten gehen davon aus, dass sich das Wachstum der größten Volkswirtschaft der Welt in den Monaten April bis Juni deutlich abgeschwächt hat.

luk / rtr / dpa