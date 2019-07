Der Konflikt mit dem Iran treibt die Ölpreise in die Höhe, der Euro stagniert. Der Dax bewegt sich kaum, vor Beginn der neuen Berichtssaison halten sich Anleger zurück.

Der Dax verharrt nahezu am Montagmorgen auf hohem Niveau. Bevor auch hierzulande die Saison der Quartalsberichte so richtig ins Laufen kommt, halten sich die Anleger bedeckt. Der Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen notierte kurz nach dem Handelsstart minimal im Plus bei 12.268,18 Punkten. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone veränderte sich zum Start ebenfalls kaum. Der MDax Börsen-Chart zeigen fiel um 0,24 Prozent auf 25.782,55 Punkte.

Die Vorgaben aus Übersee sind zu Wochenbeginn eher trübe: Am US-Markt war der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Freitag in den letzten zwei Handelsstunden abgebröckelt und hatte mit einem leichten Verlust geschlossen. Dort war die Jagd nach immer neuen Börsenrekorden zuletzt ins Stocken geraten. In Tokio, Shanghai und Seoul gaben die Börsen am Montag ebenfalls leicht nach.

Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen machte Analyst Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank darauf aufmerksam, dass in Europa die Gewinnwarnungen von Unternehmen zuletzt zahlreicher waren als in den USA. Das habe aber für die Aktienkurse auch ein Gutes: "Durch die zuletzt wieder gesunkene Erwartungshaltung rechnen wir nicht mit großem Druck nach unten", sagte der Anlagestratege.

Anleger behalten Konflikt zwischen USA und Iran im Blick

18





Anleger behalten allerdings auch die internationalen Konflikte - und hier insbesondere den zwischen der USA und Großbritanniens mit dem Iran - im Blick. So hatte der Iran vor dem Wochenende einen britischen Öltanker festgesetzt. Großbritannien prüft nun Strafmaßnahmen.

Am Montag dürften Analystenkommentare für Bewegung sorgen. So habe der Rückversicherer Munich Re Börsen-Chart zeigen zwar dank weniger Naturkatastrophen, der massiven Auflösung von Reserven und erklecklicher Kapitalgewinne ein ideales zweites Quartal hinter sich, schrieb der Experte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies. Doch die bescheidenen Verluste aus Großschäden seien ein branchenweites Phänomen, und die Auflösung von Reserven könnten die Ergebnisse in Zukunft belasten. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Aktien knapp 0,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

Analyst Sven Merkt von der britischen Investmentbank Barclays bleibt derweil optimistisch hinsichtlich der neuen Strategie der Software AG Börsen-Chart zeigen und hält die Jahresziele nun für gut erreichbar. Der jüngste Kursrutsch sei übertrieben. Für die Papiere des Softwarekonzerns ging es auf Tradagate um gut 2 Prozent nach oben.

Ferner gaben die Anteilsscheine des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer Börsen-Chart zeigen auf Tradegate etwas nach. Laut dem Handelsblatt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Magenmittels Iberogast. Bayer betont, von einem Ermittlungsverfahren nichts zu wissen.

Euro kaum verändert, Ölpreise legen weiter zu

Der Euro hat sich am Montagmorgen kaum verändert. Zu Beginn der neuen Handelswoche wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1216 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag kaum höher auf 1,1226 Dollar festgesetzt.

Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen und haben damit an die deutlichen Gewinne vom Freitag angeknüpft. Preistreiber am Ölmarkt bleibt die Sorge vor einer Eskalation der angespannten Lage in der ölreichen Region am Persischen Golf. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 63,49 US-Dollar. Das waren 1,02 Dollar mehr als am Freitagabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 43 Cent auf 56,06 Dollar.

Zuletzt hatte Großbritannien die sofortige Freigabe des unter britischer Fahne fahrenden Tankers "Stena Impero" gefordert, der am Freitag von den Iranischen Revolutionsgarden in der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus gestoppt und beschlagnahmt worden war. Damit setzte sich eine Kette von Zwischenfällen mit Tankschiffen vor dem Hintergrund eines Konflikts zwischen den USA und dem Förderland Iran fort.