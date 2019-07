Zu Beginn des zweitägigen Treffens der G7-Finanzminister in Frankreich wird der Dax laut Banken am Mittwoch niedriger starten. Im Fokus stehen zunächst Aktien von Chipkonzernen. Dialog Semiconductor überrascht die Investoren mit vorläufigen Zahlen positiv.

Nach zwei Tagen mit Kursgewinnen dürfte sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte zunächst eine Pause gönnen. Händler berechneten für den Dax zum Start ein Minus von 0,16 Prozent auf 12.411 Punkte. Für den EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone wurde ein Abschlag von 0,26 Prozent erwartet.

"Viele Akteure halten sich vor den Sitzungen der Notenbanken in den USA und der Eurozone in den kommenden beiden Wochen zurück", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Marktkommentar. Nach den jüngsten Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell und anderen Fed-Mitgliedern gilt eine Zinssenkung Ende Juli am Markt zwar als ausgemacht, fraglich bleibt aber, ob und inwieweit die US-Notenbanker noch nachlegen werden. Auch die Europäische Zentralbank hat bereits ihre Handlungsbereitschaft unterstrichen.

Dow schloss leicht im Minus

Bis die Anleger auf die Frage der weiteren Geldpolitik Antworten erhalten, dominiert vorerst weiter die anlaufende Bilanzsaison das Börsengeschehen. Der Rally an der Wall Street hat der Zahlenreigen allerdings bisher keine nennenswerten neuen Impulse einhauchen können - dort ließ zuletzt der Aufwärtsdrang nach: Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss am Vorabend nach einem weiteren Rekordhoch leicht im Minus, der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 gaben sogar etwas stärker nach. Bei ihnen hatte es nicht mehr für neue Rekorde gereicht. An den Börsen in Tokio, Shanghai und Seoul überwogen am Morgen ebenfalls die Kursverluste.

Nach dem Kursrutsch bei US-Halbleiterwerten dürfte sich das Augenmerk der Investoren auch zur Wochenmitte auf den Technologiesektor richten. Mit dem niederländischen Halbleiterausrüster ASML Börsen-Chart zeigen und dem schwedischen Telekomausrüster Ericsson Börsen-Chart zeigen haben zwei Tech-Konzerne Quartalszahlen vorgelegt. Später folgt der US-Branchenriese IBM Börsen-Chart zeigen . ASML sieht eine anhaltende Schwäche bei der Produktion von Speicherchips, bestätigt aber die Prognose. Ericsson Börsen-Chart zeigen hat seine Investoren trotz eines Umsatzplus' beim Gewinn enttäuscht.

Dialog Semiconductor überrascht positiv

In der Nacht zum Mittwoch hatte bereits der Chiphersteller Dialog Semiconductor Börsen-Chart zeigen mit seinen vorläufigen Quartalszahlen positiv überrascht. Die Anleger quittierten das mit Zukäufen - auf der Handelsplattform Tradegate legte das Papier vorbörslich zu. Da Dialog immer noch den iPhone-Hersteller Apple Börsen-Chart zeigen beliefere, seien die Zahlen das seit einiger Zeit erste positive Signal für die Smartphone-Branche, schrieb Mitch Steves vom Analysehaus RBC in einem Kommentar.

Diese Dax-Konzerne sind fest in ausländischer Hand Adidas: Der Sportartikelkonzern weist die beste Kursperformance im Dax der vergangenen Jahre auf. Die Kursrally erfreut vor allem ausländische Anleger: Ausländische Investoren halten inzwischen 83 Prozent der Adidas-Anteile - so viel wie bei keinem anderen Dax-Unternehmen. 10 Prozent werden von deutschen Investoren gehalten, 7 Prozent sind nicht zuzuordnen. Bei 23 der 30 Dax-Konzernen werden mindestens 50 Prozent der Anteile von ausländischen Investoren gehalten. Deutsche Börse: Investoren aus dem Ausland haben sich inzwischen 80 Prozent der Anteile gesichert, deutsche Anteilseigner kommen laut einer Untersuchung der Beratungsgesellschaft EY auf 20 Prozent. Während die Bemühungen der deutschen Börse, durch Übernahmen im Ausland zu expandieren, regelmäßig scheitern, übernehmen ausländische Investoren die Macht bei dem deutschen Börsenbetreiber. Linde: Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle hat die Fusion von Linde und Praxair durchgepeitscht, Linde wird inzwischen von den USA aus geführt. Ausländische Aktionäre besitzen 77 Prozent der Linde plc - und Linde-Mitarbeiter in München zittern um ihre Jobs. Großes Interesse an Dax-Unternehmen zeigen vor allem Investoren aus dem europäischen Ausland (26 Prozent) sowie Investoren aus Nordamerika (22 Prozent): Investoren aus USA und Kanada halten inzwischen mehr als jede fünfte Dax-Aktie. Infineon: Ausländische Investoren halten 72 Prozent der Infineon-Aktien, deutsche Aktionäre kommen auf 28 Prozent. Bayer: Der Chemie- und Pharmakonzern aus Leverkusen ist inzwischen zu 70 Prozent in der Hand ausländischer Aktionäre. Während die Übernahme von Monsanto in den USA für Bayer zum Fiasko wurde, sichern sich ausländische Investoren immer mehr Bayer-Anteile. Allerdings hat der Schwung der Zukäufe aus dem Ausland wegen der hohen Rechtsrisiken inzwischen nachgelassen. Die stärkste Nachfrage ausländischer Investoren erfahren laut EY derzeit der Sportartikelhersteller Adidas sowie der Pharmakonzern Merck KGaA. Eon: Auch der deutsche Energieversorger ist überwiegend in der Hand ausländischer Investoren. 69 Prozent der Anteile werden laut der Studie von EY ausländischen Depots zugeordnet. Allianz: Beim deutschen Versicherungskonzern sind mehr als zwei Drittel der Aktien in der Hand ausländischer Investoren. Derzeit sind es 68 Prozent, deutsche Aktionäre kommen auf einen Anteil von 32 Prozent. Daimler: Der deutsche Autobauer hat Investoren zuletzt mit einer Gewinnwarnung verschreckt, der Kurs ist im Keller. Dennoch haben ausländische Investoren ihre Anteile an deutschen Autobauern zuletzt überdurchschnittlich stark gesteigert, so EY. Bei Daimler kommen ausländische Investoren auf einen Anteil von 68 Prozent. Siemens: Zwei von drei Siemens Aktien sind in Händen von ausländischen Investoren. Sie kommen auf einen Anteil von 67 Prozent beim Münchener Industrie-Konzern. Wirecard: 62 Prozent der Wirecard-Aktien liegen in ausländischen Depots. Die starken Kursschwankungen der vergangenen Monate im Zuge der Vorwürfe der Financial Times um falsche Bilanzierungen haben also nicht nur deutsche Aktionäre in Atem gehalten. Merck: Der Pharmakonzern aus Darmstadt ist laut EY derjenige Dax-Konzern, bei dem ausländische Investoren ihre Anteile zuletzt am stärksten gesteigert haben. Derzeit sind es 64 Prozent der Anteile. Henkel: Lediglich 26 Prozent der Anteile liegen in ausländischer Hand. 39 Prozent der Anteile werden von deutschen Investoren gehalten, der Rest ist nicht zuzuordnen. Damit zählt Henkel zu den lediglich acht Dax-Konzernen, bei denen ausländische Investoren weniger als 50 Prozent der Anteile halten. Die Dax-Konzerne, in denen deutsche Investoren die zumindest relative Mehrheit stellen, sind ... BMW: 48 Prozent der BMW-Anteile sind in der Hand deutscher Investoren - ein Großteil davon liegt bei Stefan Quandt und seiner Schwester Susanne Klatten. Nur etwa jede dritte BMW-Aktie wird von ausländischen Investoren gehalten. Und die Familie Quandt steht fest zu ihren Anteilen ... Die Geschwister Stefan Quandt und Susanne Klatten hatten im Jahr 2018 stolze 1,1 Milliarden Euro Dividende von BMW erhalten. In diesem Jahr ist es etwas weniger als eine Milliarde Euro für die beiden Großaktionäre, denn der Autobauer BMW hat seine Ausschüttung um 13 Prozent auf 3,50 Euro je Aktie gesenkt. Damit zollt BMW ebenso wie Daimler den hohen Investitionen für die E-Mobilität sowie der abkühlenden Konjunktur Tribut. Die Ausschüttungsquote bei den Bayern liegt bei 32 Prozent und damit klar unter dem Dax-Durchschnitt. So gesehen sind die BMW-Großaktionäre Klatten und Quandt noch vergleichsweise bescheiden - sie entnehmen nicht einmal ein Drittel des angefallenen Gewinns als Dividende. Volkswagen: Ebenso wie BMW wird auch Volkswagen von einer Familie kontrolliert. Die Familien Porsche und Piech halten die Mehrheit an den Stammaktien und kontrollieren damit den Konzern. Rund 40 Prozent der stimmrechtslosen Vorzugsaktien werden von ausländischen Investoren gehalten. Lufthansa: Lediglich 30 Prozent der Aktien sind in ausländischem Besitz. Allerdings darf die Lufthansa laut Aktiengesetz auch nicht von ausländischen Investoren kontrolliert werden. Deutsche Telekom: Bei der Telekom ist der deutsche Staat seit vielen Jahren Großaktionär, der Anteil ausländischer Investoren beläuft sich auf 45 Prozent. Sollte die Fusion der US-Tochter T-Mobile mit dem Konkurrenten Sprint doch noch gelingen, könnte sich an den Anteilsverhältnissen bei der Konzernmutter noch einmal etwas ändern. Beiersdorf: Lediglich jede dritte Aktie des Konsumgüterkonzerns aus Hamburg liegt in ausländischer Hand - nur bei Lufthansa (30 Prozent) und Henkel (26 Prozent) liegt der Anteil noch niedriger.

Hierzulande häufen sich unterdessen jedoch auch die Gewinnwarnungen weiter. In der vergangenen Woche hatten etwa der Chemiekonzern BASF Börsen-Chart zeigen und der Autobauer Daimler Börsen-Chart zeigen sich pessimistischer zur eigenen Geschäftsentwicklung geäußert. Nun kappte der Chemikalienhändler Brenntag Börsen-Chart zeigen nach einer spürbaren Abschwächung der Nachfrage im Juni seine Prognose für den operativen Gewinn im Gesamtjahr. Im MDax fiel die Aktie vorbörslich um 3,7 Prozent.

Metro erwägt angeblich Sonderdvidende

Einen Blick wert dürften auch Metro Börsen-Chart zeigen-Papiere sein. Der Handelskonzern erwägt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg aus dem geplanten Verkauf der Real-Märkte und seines China-Geschäfts die Ausschüttung einer Sonderdividende, um die Übernahme durch den Milliardär Daniel Kretinsky abzuwehren. Das Management hält die Offerte für zu niedrig und sorgt sich den Angaben zufolge um die künftige Schuldenlast des Unternehmens, die Kretinsky Metro aufbürden könnte.

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel nach seinen Vortagesverlusten stabilisiert. Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1216 US-Dollar und lag damit etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1223 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8910 Euro.

Die Ölpreise sind am Mittwochmorgen leicht gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent legte um 17 Cent auf 64,51 US-Dollar zu. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich geringfügig um 3 Cent auf 57,65 Dollar.

Eurokurs stabilisiert sich, Ölpreise legen etwas zu

Am Ölmarkt blicken Anleger mit Sorge auf die Situation am Persischen Golf. Nach mehreren Zwischenfällen mit Öltankern hatten sich Spannungen zwischen dem Iran und den USA zuletzt intensiviert. Die Vereinigten Staaten planen nun, Schiffe entlang der Straße von Hormus besser zu schützen. Sie gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für Öllieferungen der Welt.

Unklar war zuletzt der Verbleib des Öltankers "Riah", der am Persischen Golf unterwegs war und seit mehreren Tage keine Standortdaten mehr übermittelt hatte. Der Iran erklärte am Dienstagabend, dass der Tanker nach einer technischen Panne abgeschleppt worden sei.

