Bayer hält den Dax im Plus

Gestützt auf einen Kurssprung des Index-Schwergewichts Bayer Börsen-Chart zeigen hält sich der Dax Börsen-Chart zeigen knapp im Plus. Eine anstehende Serie von US-Firmenbilanzen hielt die Anleger aber von größeren Engagements ab. Der deutsche Leitindex legte zur Eröffnung am Dienstag 0,1 Prozent auf 12.394 Punkte zu.

Ihr Hauptaugenmerk richten Investoren auf die Zahlen der Großbanken Goldman Sachs, JP Morgan und Wells Fargo. Am Montag hatte Citigroup zwar einen Gewinn über Markterwartungen bekanntgegeben. Die sinkende Zinsmarge bereitete Anlegern allerdings Sorgen.

Unabhängig davon steht am Vormittag die Veröffentlichung der Konjunkturerwartungen für die Eurozone des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) an, die die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Analysten erwarten einen Rückgang auf minus 22,3 Punkte von minus 21,1 Zählern.

Die Aktien von Bayer gewannen 1,8 Prozent, nachdem ein US-Richter die Strafe in einem Prozess um den Unkrautvernichter Glyphosat auf 25,3 von 80,3 Millionen Dollar reduziert hatte. Die Erleichterung werde aber schnell verfliegen, warnte ein Börsianer. Ohne Vergleiche bei den Tausenden noch ausstehenden Glyphosat-Verfahren sei eine nachhaltige Kurserholung nicht zu erwarten.

Euro tritt auf der Stelle

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1259 US-Dollar und lag damit etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1269 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8874 Euro.

Am Devisenmarkt zeigte der Handel am Morgen wenig Impulse. Mehr Bewegung könnte der Euro durch Konjunkturdaten erhalten. Am Vormittag steht der ZEW-Index auf dem Programm. Im Juni hatte der Konjunkturindikator noch deutlich nachgegeben.

"Wir gehen davon aus, dass sich der Index auch im Juli auf ähnlich niedrigem Niveau befinden wird und rechnen lediglich mit einem geringen Aufwärtspotenzial", schrieb Analyst Lucas Kramer von der Postbank. Für leichte Verbesserung spreche die vereinbarte Wiederaufnahme der Gespräche im Handelsstreit zwischen China und den USA. Am Nachmittag stehen in den USA die Einzelhandelsumsätze sowie Daten zur Industrieproduktion an.

Ex-Hurrikan keine Gefahr für US-Ölindustrie

Am Dienstagmorgen haben die Ölpreise etwas zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg um 14 Cent auf 66,62 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 5 Cent auf 59,63 Dollar.

Die Gefahr durch den Wirbelsturm "Barry" hat sich für die Fördergebiete vor der Südküste der USA im Golf von Mexiko abgeschwächt. Mehrere Ölproduzenten schickten bereits am Montag Arbeiter zurück auf die Offshore-Plattformen, da der Sturm deutlich nachgelassen hatte.

Im Golf von Mexiko werden laut dem US-Energieministerium 16 Prozent der gesamten US-Rohölproduktion gewonnen. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami hatte den Tropensturm am Montag zu einem tropischen Tief abgestuft, warnte jedoch weiter vor Überschwemmungen.

luk / reuters / dpa