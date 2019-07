Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt: Der Dax dürfte im Minus in den Dienstagshandel starten

Der Dax dürfte am Dienstag mit einem Minus in den Handel starten. Für Molltöne sorgte eine massive Gewinnwarnung des Chemiekonzerns BASF. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn deutete der X-Dax als Indikator für den Leitindex auf einen Stand von 12 477 Punkten hin, das sind 0,53 Prozent weniger als der Dax am Vortag erreicht hatte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich ebenfalls ein leichter Rückgang ab.

Die überraschend deutliche Gewinnwarnung von BASF hat die Investoren mit Blick auf die gesamte Branche vorsichtig gestimmt. Während die BASF-Papiere auf der Handelsplattform Tradegate um rund 7 Prozent einknickten, ging es für Lanxess um 3,7 Prozent und für Covestro um 2,5 Prozent bergab. Die Aktien von Evonik hielten sich mit minus 1,7 Prozent ein wenig besser.

In der Vorwoche war der Dax mit 12 656 Punkten noch auf einen Höchststand seit August vergangenen Jahres geklettert. Anschließend ging es nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag abwärts, denn er dämpfte die Zinssenkungsfantasien deutlich.

"Manche Händler haben sich etwas zu sehr auf den Gedanken konzentriert, dass die Fed die Zinsen schon in diesem Monat senken wird, und dann vielleicht noch einmal in diesem Jahr, was die Märkte befeuert hat", sagte David Madden vom Broker CMC Markets. "Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht hat über diese Aussichten nun einen leichten Schatten geworfen."

Bis zur Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell bleibe die Stimmung nun gedämpft. Der US-Notenbankpräsident wird sich ab Mittwoch in Washington den Fragen von Abgeordneten im Bankenausschuss des Senats rund um seine Geldpolitik stellen. Von der Anhörung erhoffen sich Anleger neue Hinweise auf die künftige Entwicklung der Zinsen in den USA.

Der Euro hat sich am Dienstag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1218 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1215 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Markt richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Anhörung des US-Notenbankpräsidenten Powell.

Ölpreise sinken leicht - Sorge um Weltwirtschaft

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,96 US-Dollar. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 21 Cent auf 57,45 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern überwiegt derzeit wieder etwas die Sorge vor einem Abflauen der Weltwirtschaft über die Furcht vor einer Eskalation im Streit zwischen den USA und dem Ölland Iran. Zuletzt hatte eine erneute Verletzung der Auflagen des Atomabkommens durch den Iran die Lage verschärft und den Ölpreisen Auftrieb verliehen.

Am Vorabend war von US-Vizepräsident Mike Pence bekräftigt worden, dass die USA weiter Druck auf die Führung in Teheran machen wollen. "Der Iran sollte die amerikanische Zurückhaltung nicht mit einem Mangel an amerikanischer Entschlossenheit verwechseln", warnte Pence in einer Rede.

