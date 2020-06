Kursrutsch an der Wall Street: Der Dow Jones verliert 7 Prozent. Auch in Europa brechen die Indizes ein

Nach dem steilen Rutsch des Dax zurück unter 12 000 Punkte rechnen Experten am Freitag mit weiteren Verlusten - womöglich aber nicht so drastisch wie am Vortag.

Nach dem steilen Rutsch des Dax zurück unter 12 000 Punkte geht es am Freitag wohl zunächst mit geringerem Tempo weiter abwärts: Gut eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,15 Prozent auf 11 952 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird mit 0,1 Prozent im Plus erwartet.

Die Helaba sprach in ihrem Tagesausblick von einem Rücksetzer mit Vorwarnung. Es dränge sich der Eindruck auf, als würde sich nun die Diskrepanz zwischen den realwirtschaftlichen Daten und dem zuletzt enormen Dax-Aufschwung verringern.

An der Wall Street hatten am Vortag Gewinnmitnahmen nach der vorherigen Erholungsrally den Dow Jones Industrial um fast 7 Prozent und den marktbreiten S&P 500 um nahezu 6 Prozent nach unten gedrückt und damit noch mehr als den Dax im Feiertagshandel mit rund viereinhalb Prozent. Auch die Nasdaq in New York hatte ihre Rekordjagd beendet und fiel stark zurück.

Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets verglich die scharfe Abkühlung mit dem Tempo des vorherigen Euphorieaufbaus und sprach von einem "U-Turn nach V-förmiger Erholung". Nach dem vorsichtigen Tenor der US-Notenbank und steigenden Corona-Fallzahlen in den USA seien die Anleger wieder in die Defensive geflüchtet. Die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle habe den Anlegern die Stimmung verhagelt, hieß es bei der Credit Suisse.

An den Börsen hatte es zuletzt eine fulminante Erholungsrally gegeben: Bis zum Montag war der Dax in nur elf Tagen ohne größeren Stopp um bis zu fast 19 Prozent auf 12 913 Punkte nach oben gerannt. Damit hatte er sich seinem Rekordhoch aus dem Februar bei 13 795 Punkten auf weniger als sieben Prozent angenähert.

Adidas rücken etwas in den Blick nach Quartalszahlen des kanadischen Sportbekleidungsherstellers Lululemon, die laut einem Händler die Markterwartungen verfehlt haben.

Shop Apotheke , die zu den Corona-Krisengewinnern zählen, wurden von der Deutschen Bank auf die "Top 8"-Liste der kleineren- bis mittelgroßen Werte gesetzt, die Papiere des Bausoftware-Herstellers Nemetschek dafür von der Liste gestrichen. Für Shop Apotheke ging es vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate trotzdem um gut vier Prozent bergab. Allerdings hatten sie am Vortag als einer der wenigen Gewinner am deutschen Aktienmarkt mehr als dreieinhalb Prozent gewonnen. Nemetschek verloren auf Tradegate am Freitag vorbörslich knapp 2 Prozent.

Am Donnerstag hatten die düsteren Konjunkturprognosen der US-Notenbank und Anzeichen für ein Wiederaufflammen der Coronavirus-Pandemie in den USA haben Aktienanleger am verschreckt. Der Dax Börsen-Chart zeigen setzte seinen Korrekturmodus an Fronleichnam den dritten Tag

Lesen Sie auch: U, V oder L - Geldanlagetipps für jedes Szenario

Dow Jones verliert im späten Handel fast 2000 Punkte

An der Wall Street zeigten die Kurse am Donnerstag ebenfalls steil nach unten: Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen baute seine Verluste bis zum Handelsschluss in den USA (22 Uhr MEZ)auf rund 1860 Punkte oder 6,9 Prozent aus stürzte bis auf 25.128 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigen gab mehr als 5 Prozent nach und der marktbreitere S&P 500 rutschte um 5,7 Prozent ab.

An der Börse in Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Freitag im Verlauf 1,5 Prozent auf 22.131 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,2 Prozent und lag bei 1570 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 2,3 Prozent.

"Vor der Wirtschaft liegt ein sehr unsicherer Weg", warnte Fed-Chef Jerome Powell. Ein "erheblicher Teil" der Menschen werde auf längere Zeit arbeitslos bleiben. "Die Theorie einer V-förmigen Konjunkturerholung ist damit gestorben", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Dies schickte die Reise- und Touristikwerte auf Talfahrt, die in den vergangenen Wochen überdurchschnittlich von den Hoffnungen auf eine rasche Überwindung der Pandemie profitiert hatten. Der europäische Branchenindex rutschte um 5,6 Prozent ab.

Nach Einschätzung von Folker Hellmeyer, Chef-Analyst des Vermögensverwalters Solvecon-Invest, habe Powell gar kein optimistischeres Bild malen können, ohne eine Exit-Strategie aus der aktuellen, ultra-lockeren Geldpolitik zu präsentieren. Stattdessen habe sie die klare Ansage geliefert, die Konjunktur mit allen Mitteln zu stützen. "Mehr konnte und mehr kann nicht erwartet werden."

Ähnlich äußerte sich Nigel Green, Chef des Anlageberaters deVere: "Dieses 'Sicherheitsnetz' der Fed reduziert die Gefahr eines zweiten Börsencrashs deutlich, selbst wenn die Konjunkturdaten im nächsten Quartal noch einmal schlechter ausfallen."

Sorge um eine zweite Coronavirus-Welle

Sorgen bereiteten Börsianern die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen in den USA. "Ich würde aber nicht von einer zweiten Welle sprechen, da die Situation nie unter Kontrolle war", mahnte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. "In den Staaten, die die Pandemie-Restriktionen lockern, nachdem sie das Virus unter Kontrolle gebracht hatten, sehen wir bislang keine Anzeichen für eine Rückkehr des Erregers." Die Industriestaaten-Organisation OECD warnte, eine zweite Infektionswelle könne die wirtschaftliche Erholung deutlich verlangsamen.

Konjunkturskepsis drückt Rohstoffpreise

Der Konjunkturpessimismus der Investoren spiegelte sich auch am Rohstoffmarkt wider. Das wichtige Industriemetall Kupfer verbilligte sich um gut 2 Prozent auf 5780,50 Dollar je Tonne. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee büßte 6,6 Prozent auf 38,98 Dollar je Barrel (159 Liter) ein. Hier laste das Rekordhoch der US-Lagerbestände zusätzlich auf den Preisen, sagten Börsianer.

Einige Anleger flüchteten in "sichere Häfen" wie Staatsanleihen. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf minus 0,431 von minus 0,331 Prozent. Die Schweizer Währung war ebenfalls gefragt. Dadurch fiel der Kurs des Dollar zeitweise auf ein Drei-Monats-Tief von 0,9375 Franken. Die "Antikrisen-Währung" Gold verteidigte ihre jüngsten Kursgewinne und kostete 1736 Dollar je Feinunze.

Drohender Job-Kahlschlag bei der Lufthansa

