An der Börse setzt der Dax seine Konsolidierung fort. Trotz der Rekordjagd an der Nasdaq wird der deutsche Leitindex am Donnerstag mit deutlichen Verlusten in den Handel starten. Die Prognose der US-Notenbank Fed verunsichert Anleger.

Nach der Entscheidung der US-Notenbank Fed, die Zinsen auf Jahre nahe Null zu halten, wird der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag seine Konsolidierung fortsetzen und mit deutlichen Verlusten in den Handel starten. Am Mittwoch hatte er bereits 0,7 Prozent tiefer bei 12.530 Punkten geschlossen. Als zusätzliche Belastung wirkt auch der deutliche Rückgang der Ölpreise sowie die Verluste in Asien.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex kurz vor dem Xetra-Start in den Feiertagshandel 2,2 Prozent tiefer auf 12.280 Punkte. Der Dax korrigiert gerade eine fulminante Erholungsrally: Bis zum Montag war der Dax in elf Tagen ohne größeren Stopp um bis zu fast 19 Prozent auf 12 913 Punkte nach oben gerannt. Damit hatte er sich seinem Rekordhoch aus dem Februar bei 13 795 Punkten auf weniger als 7 Prozent angenähert. Inzwischen scheint die Euphorie an der Börse aber verflogen.

Fed will Zinsen auf Jahre nahe Null halten

Die Fed will angesichts der tiefen Rezession in den USA den Leitzins offenbar auf Jahre hinaus nahe Null halten. Die Coronavirus-Pandemie laste schwer auf der Wirtschaft, betonten die Notenbanker um Fed-Chef Jerome Powell. Die Fed befinde sich zwischen Krisenmodus und Aufbauhilfe, sagte Christian Scherrmann, Volkswirt bei der Vermögensverwaltung DWS. "Die Unsicherheiten sind nach wie vor groß, und die Aussichten implizieren einen langen Weg zur endgültigen Erholung."

Kursübersicht: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Fed sieht ein U statt ein V

Am Markt sei man bislang von einer sehr schnellen Wirtschaftserholung von der Corona-Krise ausgegangen, eine steile V-förmige Erholung, doch die Fed habe nun eine U-förmige Erholung propagiert, hieß es im Mußler-Börsenbrief am Donnerstagmorgen. Eine U-förmige Erholung bedeutet, dass es länger dauern wird, bis die Wirtschaft die Talsohle durchschritten hat.

Als Grund für den Rutsch der Standardwerte an der New Yorker Börse nannte Marktstratege Stephen Innes von AxiCorp neben einem gewissen "Fed-Kater" nach ausgebliebenen weiteren Impulsen auch aktuelle Viruszahlen aus den USA mit einem starken Anstieg in Texas.

Eat Takeaway schluckt Grubhub

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt könnte am Feiertag der Blick auf Delivery Hero interessant sein, nachdem am Vorabend bekannt wurde, dass sich Just Eat Takeaway.com den US-Wettbewerber Grubhub einverleiben will. Spekulationen über ein Interesse sowohl der Briten als auch von Delivery Hero an Grubhub hatten bereits vor Tagen die Runde gemacht.

Nasdaq im Höhenrausch - Apple und Amazon auf Rekordhoch

Die Rekordjagd von Apple Börsen-Chart zeigen, Amazon Börsen-Chart zeigen & Co hat sich unterdessen auch am Mittwoch fortgesetzt. Die Schwergewichte an der Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen schwangen sich im frühen Handel erneut zu Höchstkursen auf. Der Nasdaq rückte um 0,79 Prozent auf 10.045 Punkte auf ein weiteres Rekordhoch vor. Am Vortag hatte das Börsenbarometer erstmals die Marke von 10.000 Zählern geknackt.

Am breiten Markt herrschte dagegen vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Abend Zurückhaltung: Der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen gab um 0,65 Prozent auf 27.095 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,27 Prozent auf 3198 Zähler abwärts. Somit setzte sich die Stagnation auf hohem Niveau vom Vortag fort.

Fed belastet Asiens Börsen

Die asiatische Aktien haben am Donnerstag nach der düsteren Konjunkturprognose der US-Notenbank (Fed) nachgegeben. "Vor der Wirtschaft liegt ein sehr unsicherer Weg", warnte Fed-Chef Jerome Powell. Erst in den nächsten Monaten werde sich herausstellen, wohin die Reise wirklich gehe. Die Fed erwartet, dass die Wirtschaftsleistung dieses Jahr um 6,5 Prozent einbrechen und 2021 um 5,0 Prozent zulegen wird. Dennoch waren die Aktienverluste angesichts des Ausmaßes ihres jüngsten Anstiegs bescheiden.

Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 22.882 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,9 Prozent und lag bei 1611 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

US-Daten hatten zuvor gezeigt, dass die Verbraucherpreise im Mai den dritten Monat in Folge gefallen sind, das ist der längste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen. Powell denke daher "nicht einmal darüber nach, über eine Zinserhöhung nachzudenken". Stattdessen betonte er, dass die Erholung ein langer Weg sei und dass die Politik proaktiv sein müsse - wobei die Zinsen bis 2022 nahe Null liegen würden.

Euro kaum verändert

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 106,96 Yen und stagnierte bei 7,0621 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9430 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1374 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0731 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2719 Dollar.

mit dpa und reuters