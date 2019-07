Der Dax startet am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handel. Zunächst sind die Aktien von Bayer und Henkel gefragt.

Ohne frische Kurstreiber vor den Augen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt sich am Mittwoch nur wenig aus dem Fenster gelehnt. Kurz nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen um 0,24 Prozent auf 12.556 Punkte. Der Index für mittelgroße Unternehmen MDax Börsen-Chart zeigen legte um 0,17 Prozent auf 25.749 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gewann 0,15 Prozent.

Aktien von Bayer Börsen-Chart zeigen stiegen kurz nach Handelsstart um 0,83 Prozent auf 61,03 Euro. Positiv kam bei den Anlegern an, dass der US-Richter Vince Chhabria ein gegen den von Bayer übernommenen US-Konzern Monsanto verhängtes Schadenersatzurteil wahrscheinlich ändern wird. Der Richter hält die von Geschworenen geforderten rund 80,3 Millionen Dollar (71,2 Millionen Euro) für zu hoch. Bayer hatte den richtungweisenden Fall um Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup gegen den Kläger Edwin Hardeman im März verloren.

Aktien von Bayer und Henkel gefragt

Nach einer Kaufempfehlung durch die US-Investmentbank Goldman Sachs legten Aktien von Henkel Börsen-Chart zeigen 1,14 Prozent auf 90,19 Euro bei zu. Goldman-Sachs-Analyst John Ennis schrieb in einer Studie vom Mittwoch, dass sich die Papiere zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt hätten und mit einem 25-prozentigen Abschlag zum Sektor gehandelt würden. Diese Bewertungslücke sollte sie dank einer Beschleunigung des Wachstums aus eigener Kraft im zweiten Halbjahr sowie anziehender operativer Margen (Ebit) schließen können. Eine mögliche Senkung des Ausblicks werde bereits erwartet und könnte im Falle einer negativen Kursreaktion für eine attraktive Einstiegsgelegenheit sorgen.

Getrieben vom Ausgang des G20-Gipfels im japanischen Osaka war der Dax noch am Montag auf den höchsten Stand seit August vergangenen Jahres geklettert. Zwischenzeitlich hatte er sogar die Marke von 12.600 Zählern hinter sich gelassen. "Das lang erwartete Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping hat den Aktienmärkten zum Wochenauftakt noch Schwung verliehen", erklärte Marktanalyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Nun fehle dem Markt aber etwas das nächste Etappenziel. Den Börsianern werde denn auch zunehmend bewusst, dass bei den Handelsgesprächen derzeit im Grunde noch alles offen ist. Christian Henke vom Broker IG erklärte es so: "Der nächste Tweet von Trump kommt bestimmt."

Der US-Präsident und sein chinesischer Amtskollege hatten sich am Wochenende auf einen vorläufigen Waffenstillstand im Zollstreit geeinigt. Kurz danach richtete Trump seine Aufmerksamkeit jedoch wieder gen Europa und sprach neue Zolldrohungen für EU-Waren aus, als Vergeltung für verbotene Flugzeugsubventionen. Daneben sind auch andere politische Konflikte wie der US-iranische Streit um das Atomabkommen oder die Ausschreitungen in Hongkong noch nicht aus der Welt.

Mit Blick auf die Konjunkturdaten richten sich die Blicke am frühen Nachmittag auf Arbeitsmarktdaten aus den USA. Die ADP-Daten gelten als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Auf Unternehmerseite gibt sich zudem BMW auf seinem Kapitalmarkttag in China die Ehre. Von der zweitägigen Veranstaltung dürften Investoren und Analysten womöglich die eine oder andere interessante Information zum Geschäftsverlauf des Autobauers mit nach Hause nehmen.

Zudem könnte eine positive Analystenstudie zum Konsumgüterkonzern Henkel für weitere Bewegung bei der Aktie sorgen. Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs verweisen auf eine zuletzt unterdurchschnittliche Kursentwicklung und raten nun zum Kauf. Die Aktien hatten bereits am Dienstag im Laufe des Kapitalmarkttags der wichtigen Klebstoffsparte um rund 3,8 Prozent zugelegt.

An den US-Börsen findet am Mittwoch ein verkürzter Handel statt. Die Aktienmärkte haben bis 19 Uhr.

Euro startet kaum verändert, Ölpreise erholen sich von Kursverlusten

Der Euro ist am Mittwochmorgen kaum verändert in den Handel gegangen. Am frühen Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1289 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1301 Dollar festgesetzt.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,52 US-Dollar. Das waren 12 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 14 Cent auf 56,39 Dollar.

Am Dienstag hatten sich das Ölkartell Opec und weitere Staaten (Opec+) auf eine Beibehaltung des Öl-Förderlimits für weitere neun Monate geeinigt. Dies war erwartet worden, nachdem sich Russland und Saudi-Arabien bereits am Wochenende auf dem G20-Gipfel auf eine Fortführung der Kürzungspolitik verständigt hatten. Die 14 Opec-Staaten und die 10 Nicht-Opec-Länder wollen so den Ölpreis stabil halten.

