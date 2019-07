US-Präsident Donald Trump (links) mit Chinas Präsident Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Osaka

Mit Erleichterung reagieren Anleger auf die Feuerpause im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Der Dax stieg zur Eröffnung am Montag um bis zu 1,8 Prozent auf ein Elf-Monats-Hoch von 12.619,68 Punkten. Der MDax gewann 1,35 Prozent auf 25 965,07 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,23 Prozent auf 3516,54 Zähler vor.

Der G20-Gipfel habe dieses Mal tatsächlich positiv überrascht, kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. "Das Treffen von (US-Präsident) Donald Trump und (Chinas Staatschef) Xi Jinping gibt Hoffnung, dass es doch noch zu einer Lösung im Handelskonflikt kommt." Allerdings sei Euphorie fehl am Platz. Der Weg sei noch weit, denn die zugrunde liegenden strategischen Spannungen zwischen den USA und China würden sich nicht plötzlich in Luft auflösen.

Trump und Xi hatten sich darauf geeinigt, dass die USA zunächst keine weiteren Strafzölle verhängen. Im Gegenzug kauft China verstärkt US-Agrarprodukte. Außerdem lockerte Trump den Bann gegen den chinesischen Netzwerk-Ausrüster Huawei. Letzteres werteten Börsianer als positive Überraschung.

Vor diesem Hintergrund griffen Investoren vor allem bei Chipwerten zu. Die Aktien von Infineon und Dialog Semiconductor gewannen bis zu 7,4 Prozent. Der Index der europäischen Technologiebranche gewann 2,4 Prozent. Die Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen, die ebenfalls stark vom China-Geschäft abhängen, rückten um bis zu 2,6 Prozent vor und der Branchenindex notierte zur Eröffnung 2,2 Prozent im Plus.

Euro fällt

Der Eurokurs ist am Montagmorgen gefallen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1325 US-Dollar und damit etwa einen halben Cent weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1380 Dollar festgesetzt.

Nach der erklärten Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China herrscht bei den Anlegern an den Börsen gute Stimmung. US-Präsident Donald Trump hatte auf dem G20-Gipfel in Japan am Samstag zugesichert, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle gegen China vorläufig auszusetzen.

Am Montag stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm, allen voran die Einkaufsmanagerindizes. Am Nachmittag wird in den USA zudem der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes veröffentlicht. Devisenexperte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) rechnet mit einem rückläufigen Wert. "So lange die Zollstreitigkeiten nicht endgültig beigelegt sind, dürften es die Stimmungsbarometer schwer haben, sich kräftig zu erholen", schrieb er.

Öl wird deutlich teurer

Die Ölpreise sind am Montag deutlich gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,46 US-Dollar. Das waren 1,66 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 1,49 Dollar auf 59,96 Dollar zu.

Entscheidende Impulse für den Ölpreis gingen vom G20-Gipfel am Wochenende in Japan aus. Die wichtigen Ölförderländer Russland und Saudi-Arabien hatten sich auf eine weitere Fortführung des Produktionslimits geeinigt. Russlands Präsident Wladimir Putin und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman stellten am Samstag einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten für die Verlängerung in Aussicht.

Am Montag beginnen in Wien Verhandlungen des Ölkartells Opec und weiterer Staaten (Opec+) über die Kürzungen. Im Dezember hatten sich die Opec+-Staaten nach langen Verhandlungen darauf verständigt, 1,2 Millionen Barrel (159 Liter) Öl pro Tag weniger als im Oktober 2018 aus dem Boden zu pumpen. Die Übereinkunft wurde auf den Zeitraum bis Ende Juni begrenzt. Mit der Förderbeschränkung versucht die Opec, den Ölpreis stabil zu halten.

luk/Reuters/dpa/dpa-afx