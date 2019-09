Der Dax wird am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Montag war er 0,1 Prozent höher bei 11.954 Punkten aus dem Handel gegangen. Im Mittelpunkt stehen dürften die Entwicklungen in Großbritannien: Dort tritt das Parlament zusammen, um über den bevorstehenden Brexit zu beraten. Die Opposition und Rebellen in der konservativen Partei wollen einen ungeregelten EU-Austritt verhindern. Premierminister Boris Johnson lehnt aber eine Verschiebung des Brexit-Termins kategorisch ab und drohte mit Neuwahlen.

Nach dem US-Feiertag zu Wochenstart fehlt es aber noch an Impulsen, was sich bereits im asiatischen Handel zeigte. In den so wichtigen Handelsgesprächen zwischen den USA und China gibt es aktuell offenbar Schwierigkeiten bei der Terminfindung. Bisher habe man sich noch nicht auf die Bedingungen für eine Wiederaufnahme geeinigt, berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen.

Euro auf tiefstem Stand seit Mai 2017

Der Euro hat am Dienstag einen neuen Tiefstand seit gut zwei Jahren erreicht. A m Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0931 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Mai 2017. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0968 Dollar festgesetzt.

Grund der Euro-Schwäche war eine allgemeine Stärke des amerikanischen Dollar. Am Markt wurde die anhaltende Verunsicherung der Anleger wegen zahlreicher Risiken genannt, darunter der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der ungewisse Fortgang des Brexits. Der US-Dollar gehört zu den am besten verfügbaren Währungen der Welt. In unsicheren Zeiten wird er daher häufig als sicherer Hafen angelaufen.

Neben dem Blick nach England schauen Anleger nach Italien: Dort sollen die Mitglieder der Fünf Sterne über eine gemeinsame Regierung mit den Sozialdemokraten (PD) abstimmen. An Konjunkturdaten steht in den USA einer der wichtigsten Stimmungsbarometer für die Wirtschaft an, der ISM-Index für die Industrie.

Ölpreise geben leicht nach - ruhiger Handel

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Die Ungewissheit, wie es im Handelskonflikt zwischen den USA und China weitergeht, lastet auf der Stimmung. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 58,65 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 23 Cent auf 54,87 Dollar.

Wie schon zu Wochenbeginn verlief der Handel am Rohölmarkt zunächst ruhig. Eine ständige Belastung stellt jedoch der ungeklärte Fortgang des US-chinesischen Handelsdisputs dar. Am Montag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über Schwierigkeiten in der Terminfindung zwischen den beiden Verhandlungsteams berichtet. Neue Gespräche sind für diesen Monat geplant, der genaue Zeitpunkt steht aber offenbar noch nicht fest. Der Zoll- und Technologiestreit zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften gilt als großes Konjunkturrisiko.

luk / dpa-afx, reuters