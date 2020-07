Börsenausblick Brüsseler Einigung dürfte Aktienkurse treiben

Zu Wochenbeginn schloss der Dax erstmals seit Februar jenseits der 13.000-Punkte-Marke. Nach der Einigung der Regierungschefs in Brüssel dürfte sich die Marschrichtung an der Börse auch am Dienstag kaum ändern.