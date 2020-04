Die vorbörslichen Indikatoren in den USA und auch an der Frankfurter Börse stehen im Plus. Händler erwarten zu Wochenbeginn einen sehr festen Handelsauftakt des Dax. Teils abnehmende Corona-Todeszahlen in manchen Ländern lassen Anleger Hoffnung schöpfen. Doch sorgt die Lage in den USA weiter für Unsicherheit.

Der von der Corona-Krise gebeutelte Dax Börsen-Chart zeigen könnte zum Wochenauftakt abermals einen Erholungsversuch starten. Für den Handelsstart berechneten Händler und Banken den Dax gut eine Stunde zuvor ein Plus von 4,5 Prozent auf 9950 Punkte. Ein Rückgang der neuen Covid-19-Opferzahlen in einigen Brennpunkten Europas sorge für eine leichte Entspannung am Aktienmarkt, erklärte Experte Michael McCarthy vom Broker CMC Markets.

Allerdings nehmen gleichzeitig die Infektionszahlen etwa in der japanischen Hauptstadt Tokio zu und in den USA bleibt die Lage äußert angespannt. Die weltweiten wirtschaftlichen Folgen der Virus-Pandemie bleiben schwer abschätzbar. Auch daher dürften viele weitere Unternehmen ihre Jahresprognosen zurückziehen. Unklar ist auch, wann sich das öffentliche Leben zumindest schrittweise wieder normalisiert.

Wie nachhaltig eine Erholung der Aktienmärkte ist, bleibt vor diesem Hintergrund offen. Experten hatten zuletzt bereits vor einer Bärenmarktrally gewarnt - also einem kurzen, deutlichen Anstieg innerhalb eines größeren Abwärtstrends. So hat sich der Dax seit seinem Virus-Crash um fast 40 Prozent auf 8255 Punkte bereits - per Schlussstand Freitag - um rund 15 Prozent erholt.

Für Unsicherheit sorgt auch die Lage am Ölmarkt. So wurde eine eigentlich für Montag geplante Videoschalte der Opec+-Länder um drei Tage verschoben. Zudem drohte US-Präsident Donald Trump mit Zöllen auf Rohölimporte. Die Preiskrieg am Ölmarkt setzt viele ölproduzierende Staaten sowie die Schieferölwirtschaft der USA schwer unter Druck.

Börse Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Auch Metro zieht seine Jahresziele zurück

Mit dem Handelskonzern Metro Börsen-Chart zeigen , dem Ticketvermarkter CTS Eventim und der Beteiligungsgruppe Dic Asset haben weitere Börsentitel wegen des Coronavirus ihre Jahresziele zurückgezogen. Letztere hält aber am Dividendenvorschlag von 66 Cent je Aktie für 2019 fest. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Kurse aller drei Unternehmen zu mit dem erholten Gesamtmarkt. DIC Asset stiegen sogar um elf Prozent.

Am Freitag war der deutsche Leitindex mit einem überschaubaren Minus von 0,5 Prozent auf 9525 Punkte aus dem Handel gegangen. Im Wochenverlauf hatte er damit um rund 1 Prozent nachgegeben. Da in den USA die wichtigsten Indizes ebenfalls im Minus schlossen, kann von Entspannung am Aktienmarkt noch keine Rede sein.

An den US-Börsen hatte nach Arbeitsmarktdaten der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen1,7 Prozent tiefer geschlossen auf 21.052 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 1,5 Prozent auf 7373 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte ebenfalls 1,5 Prozent auf 2488 Punkte ein.

Die US-Jobdaten für März waren wie erwartet schwach. Im März ging die Beschäftigung in den USA um rund 700.000 Stellen zurück. Allerdings sind darin nur Daten von Anfang März berücksichtigt - die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatten Mitte der Woche bereits überdeutliche Hinweise auf einen noch stärkeren Einbruch am US-Arbeitsmarkt gegeben. Für April rechnen Beobachter mit einer Arbeitslosenquote von mehr als 10 Prozent.

Arbeitsmarkt: "Ein Tsunami baut sich auf"

Am Jobmarkt der USA sprach die BayernLB von einem "sich aufbauenden Tsunami". Bernd Krampen von der NordLB sieht darin in der Viruskrise nur "die erste Welle eine Kahlschlags". Das wahre Ausmaß werde wohl erst im nächsten Jobbericht zu sehen sein.

mit Nachrichtenagenturen