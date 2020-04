Händler erwarten den Dax am Freitag zunächst leicht in der Verlustzone. In Asien schließen die Indizes mit Verlusten. Im Fokus der Anleger stehen am Nachmittag neue Arbeitsmarktdaten aus den USA.

Der Kampf des Dax um die Marke von 9500 Punkten geht am Freitag in die nächste Runde: Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge mit erneuten Verlusten starten. Zwei Stunden vor Handelsbeginn hatten Händler und Banken den Dax zum Start gut ein halbes Prozent leichter berechnet. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent im Plus bei 9570 Punkten geschlossen.

Bereits am Montag, Mittwoch und Donnerstag war der Dax im Handelsverlauf unter 9500 Punkte gefallen - tags zuvor gar bis auf 9337 Punkte - und konnte sie letztlich nur mit Mühe halten. Weiterhin ziehen täglich neue Unternehmen im Zuge der Corona-Krise ihre Jahresprognosen zurück. Und weiter ist unklar, wann sich das öffentliche Leben zumindest schrittweise wieder normalisiert.

Unter den Einzelwerten stachen am Morgen die Aktien von Beiersdorf Börsen-Chart zeigen heraus. -Der Hersteller von Tesa-Klebeprodukten und Nivea-Creme hatte am Vorabend nach Börsenschluss wegen der Corona-Krise seine Prognose für 2020 zurückgezogen. Die Aktien geben am Freitag im vorbörslichen Handel rund 1,9 Prozent nach und sind damit schwächster Dax-Wert.

Angesichts der anhaltenden Entlassungswelle in den USA richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Beschäftigtenzahlen am Nachmittag (MESZ). Experten erwarten für März den Verlust von 100.000 Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft, nachdem im Vormonat noch 273.000 Jobs geschaffen wurden. Die Zahlen seien allerdings wenig aussagekräftig, warnte Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner. "Der Stichtag für die 'Payrolls' lag vor der Explosion der Erstanträge. Voll durchschlagen werden diese Zahlen erst im nächsten Monat." In den vergangenen beiden Wochen beantragten insgesamt rund zehn Millionen Amerikaner Stütze.

In Asien notierten die Aktienindizes durch die Bank weg im Minus. Der japanische Nikkei Börsen-Chart zeigen fiel gegen 7.25 Uhr (MEZ) um 0,52 Prozent auf 17.726 Punkte, an der Shangai Stock Exchange notierte der Leitindex -0,62 Prozent Leichter bei 2771 Punkten, der Hang Seng Börsen-Chart zeigenwiederum fiel um -0,76 Prozent auf 23.104 Zähler.

Börse Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Aussagen von US-Präsident Trump, er erwarte und hoffe, dass Russland und Saudi-Arabien ihre Ölförderung kürzen werden, hatte am Donnerstag die Ölpreise nach oben schießen und auch die Aktienkurse steigen lassen. Doch rasch bröckelten die Gewinne wieder ab, da Kremlsprecher Dmitri Peskow Trump umgehend widersprach.

Die Rohöl-Sorte Brent verteuerte sich daraufhin zeitweise um fast die Hälfte auf 36,29 Dollar je Fass, das US-Öl WTI um 35 Prozent auf 27,39 Dollar. Damit steuerten beide auf den größten Tagesgewinn ihrer Geschichte zu.

Die düsteren Signale vom US-Arbeitsmarkt und die Rally an den Ölmärkten und in der Folge auch bei Ölwerten ebnete dem Dow Jones Industrial Börsen-Chart zeigen nach schwankendem Verlauf den Weg zu einer Erholung. Ins Ziel ging der Leitindex 2,24 Prozent höher bei 21 413,44 Punkten. Er stand damit unweit seines früh erreichten Tageshochs. Der marktbreite S&P 500 Börsen-Chart zeigen stieg um 2,28 Prozent auf 2526,90 Zähler, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigen 2 Prozent auf 7635,66 Punkte gewann.

mit Nachrichtenagenturen