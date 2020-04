Der Dax startet trotz negativer Vorgaben mit Gewinnen. Der neue Ton von US-Präsident Donald Trump hatte die Anleger in den USA und in Asien zuvor verunsichert, die Wall Street schloss am Vortag mit herben Verlusten.

Vor der Veröffentlichung der neuesten Arbeitslosendaten in den USA wagen sich Anleger in Frankfurt kaum aus der Deckung. Der Dax Börsen-Chart zeigen ging am Donnerstag 0,4 Prozent fester bei 9578 Punkten in den Handel. Am Mittwoch hatte er wegen wieder aufgeflammter Rezessionsängste 3,9 Prozent auf 9544,75 Punkte eingebüßt.

Die steigenden Zahlen von Coronavirus-Neuinfektionen in den USA beunruhigen Investoren. US-Präsident Donald Trump erwäge weitere Maßnahmen, um die Krankheit in den Griff zu bekommen, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. "Es wird damit immer klarer, dass sich in den USA die Lage wohl noch deutlich verschlechtern dürfte, bevor es zu einer Stabilisierung kommt."

Mit Spannung schauen die Börsianer insbesondere auf den Ölmarkt, wo die Preise anzogen. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump Gespräche zwischen den in einen Preiskrieg verwickelten Ölfördernationen Saudi-Arabien und Russland in Aussicht gestellt. Sollte es zu Gesprächen kommen, wären das die ersten seit dem Scheitern der Opec+-Vereinbarung Anfang März. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin sieht angesichts des Ölpreisverfalls Handlungsbedarf.

Ihr Augenmerk richten Börsianer auf den US-Arbeitsmarkt. Experten rechnen wegen der Coronavirus-Pandemie für die abgelaufene Woche mit 3,5 Millionen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe. Dies würde den Rekordwert der Vorwoche von knapp 3,3 Millionen toppen. Daneben stehen die US-Industrieaufträge auf dem Terminplan. Allerdings spiegeln sich in den Februar-Zahlen die aktuellen Beschränkungen des öffentlichen Lebens nicht wider.

Trumps Schreckensszenario verschreckt asiatische Anleger

Die asiatischen Aktien sind am Donnerstag den zweiten Tag in Folge gefallen. Die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, dass die kommenden zwei Wochen "schwierige Tage sind für unsere Nation", sowie hohe Schätzungen bezüglich der Todesraten in den USA infolge des Coronavirus ließen die Anleger zurückschrecken.

Trump hatte zunächst die Schwere des Virus heruntergespielt, aber medizinische Experten des Weißen Hauses prognostizieren nun, dass selbst wenn die Amerikaner beispiellosen Hausaufenthaltsanweisungen folgen, etwa 100.000 bis 240.000 Menschen an der Atemwegserkrankung sterben könnten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte, die Zahl der weltweiten Fallzahlen klettere in den nächsten Tagen auf eine Million und die Zahl der Todesopfer werde sich auf 50.000 belaufen. Sie liegt derzeit bei 43.412. "Die neue Ton aus dem Weißen Haus hat einige der optimistischsten Händler verunsichert", sagte Michael McCarthy, Chefstratege beim Brokerhaus CMC Markets in Sydney.

Weiterhin erklärte Trump, dass er erwäge, Flüge in die vom Virus am stärksten betroffenen Städte in den Vereinigten Staaten auszusetzen. Diese würde der bereits ins Wanken geratende Luftfahrtindustrie weiter zusetzen und die Unternehmensgewinne drücken. "Die Frage, ob der US-Index die Tiefstwerte vom März erreichen oder übertreffen wird, wird heute das Thema an den Börsen sein", sagte Chris Weston, Forschungsleiter beim Melbourner Brokerpepper Pepperstone.

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 17.911 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1344 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 1,5 Prozent.

April beginnt an der Wall Street mit schweren Kursverlusten

Auch an der Wall Street trieben die wachsenden Sorgen um die Corona-Pandemie Anleger wieder in die Flucht getrieben. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen startete mit einer rasanten Talfahrt in das zweite Quartal. Am Ende büßte er 4,44 Prozent auf 20.943,51 Punkte ein. Einen Teil seiner Rally in den letzten März-Tagen, die vor allem von Konjunkturpaketen und Geldspritzen der Notenbanken getrieben war, hat er damit schon wieder revidiert.

Auch wenn die Erholung nach dem Crash auf ein zwischenzeitliches Tief seit 2016 zuletzt ein deutliches Ausmaß annahm, sehen Börsianer in ihr eher eine "Bärenmarktrally" als eine Wende zum Positiven. Auch am breiten Markt ging es am Mittwoch wieder stark bergab. Der umfassendere S&P-500-Index verlor 4,41 Prozent auf 2470,50 Zähler und für den technologielastigen Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen ging es um 4,19 Prozent auf 7486,29 Punkte bergab.

Euro gibt nach weiter nach

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag gesunken und hat damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0946 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch etwas höher bei 1,0960 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0936 Dollar festgesetzt.

Neue Notmaßnahmen der US-Notenbank Fed vom Vorabend konnten die Kurse nicht nennenswert bewegen. Die amerikanische Zentralbank greift den großen Geschäftsbanken des Landes unter die Arme, damit sie die Folgen der Corona-Krise besser bewältigen können.