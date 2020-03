Erneut Verluste an der Börse

Der Dax taumelt am Montag wieder in Richtung 8500 Punkte. Sollte sich der Index nicht rasch stabilisieren, droht sogar der Sturz auf ein Mehrjahrestief. Die Aktien von MTU und Dialog Semiconductor schwanken stark.

Am deutschen Aktienmarkt deuten sich am Montag nach zwei Handelstagen mit einer Stabilisierung wieder deutliche Verluste an. Der Broker IG taxierte den Dax Börsen-Chart zeigen rund eine halbe Stunde vor Start des Xetra-Handels auf 8501 Punkte und damit 4,8 Prozent unter dem Schlussstand vom Freitag. Zeitweise waren die Indikationen zuvor aber auch schon mit mehr als 7 Prozent im Minus.

Damit bewegt sich der Leitindex wieder in Richtung des Corona-Crash-Tiefs von 8255 Punkten von Anfang vergangener Woche. Börsianer schauen mit Spannung darauf, ob der Dax angesichts der verschärften Lage darunter fallen wird und dann die Marke von 8000 Punkten verteidigen kann. Seit dem Start des Corona-Crashs vor vier Wochen verlor der deutsche Leitindex bereits rund 34 Prozent.

Die massiven staatlichen Einschränkungen in immer mehr Ländern setzten zum Wochenanfang auch die asiatischen Aktienmärkte unter Druck. In Shanghai sanken die Kurse um weitere 2 Prozent, in Hongkong um 4 Prozent. Der Nikkei-Index in Tokio allerdings legte 2 Prozent zu.

Podcast: Was Anleger jetzt tun sollten

In Deutschland wollen Bund und Länder die rasante Ausbreitung des Coronavirus mit weiteren und beispiellos drastischen Beschränkungen verlangsamen. Während in Europa vor allem Italien große Sorgen bereitet, ergreift die Angst vor dem tödlichen Virus auch immer mehr die USA. Dort sind Die Verhandlungen um ein Coronavirus- Konjunkturpaket in Höhe von mehr als einer Billion Dollar ins Stocken geraten. Die Demokraten im US-Senat blockierten das federführend von Republikanern erstellte Paket.

Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Airbus und VW-Tochter Traton nehmen Prognose für 2020 zurück

Am Morgen nahm Airbus Börsen-Chart zeigenseine Prognose für 2020 zurück und machte sich für den drastischen Einbruch der Luftfahrt wegen der Corona-Krise wetterfest. Europas größter Flugzeugbauer stockte seinen Kreditrahmen um 15 Milliarden Euro auf, wie der Konzern am Montag in Toulouse mitteilte. Zuletzt haben viele Unternehmen ihre Prognosen für das laufende Jahr drastisch zusammengestrichen.

Die VW -Tochter Traton teilte unterdessen mit, dass der Prognosebericht angesichts der Coronavirus-Pandemie nicht länger gültig ist. Eine aktualisierte Prognose sei derzeit nicht möglich, hieß es seitens des Lastwagenherstellers. Das hatte am Freitagabend auch der Entwicklungsdienstleister für die Auto- und die Luftfahrtbranche Bertrandt bereits getan. Unter den "gegenwärtigen dynamischen Umständen" werde von einer neuen Vorhersage für das Geschäftsjahr 2019/20 abgesehen, hieß es. Bertrandt sei finanziell aber solide aufgestellt.

MTU setzt Produktion aus

Der Triebwerksbauer MTU setzt aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Produktion an mehreren europäischen Standorten für mehrere Wochen aus. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus streicht zudem wegen der Coronavirus-Pandemie seine Prognose für das laufende Jahr. Zudem wurde der Dividendenvorschlag für 2019 zurückgenommen.

Zahlen von Innogy: Ex-RWE-Tochter streicht Dividende

Zudem legten Innogy und Traton am Morgen Zahlen vor. So will die frühere RWE -Tochter Innogy auf die Zahlung einer Dividende verzichten. Das Geschäftsjahr 2019 sei erwartungsgemäß unter dem Vorjahr abgeschlossen worden, hatte das vom Energieversorger Eon übernommene Unternehmen zuvor mitgeteilt.

Dialog Semiconductor fliegt aus dem MDax, Hellofresh rückt auf

Zudem könnten einige Index-Neuerungen in den Blick rücken: So gehört nun der Kochboxenlieferant Hellofresh dem MDax an, wo er Dialog Semiconductor Börsen-Chart zeigen Semiconductor ersetzt.

Im SDax sind wieder Steinhoff und Adler Real Estate vertreten. SNP und Godewind Immobilien wurden ebenfalls dort aufgenommen. Dafür mussten der UV-Technologie-Spezialist Dr. Hönle sowie SGL und Heidelberger Druckmaschinen ausscheiden. Tui wurde aus dem britischen Leitindex FTSE 100 herausgenommen.

Der Halbleiterhersteller und Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor Börsen-Chart zeigen gibt sich trotz der Corona-Krise optimistisch. "Wir erwarten, Stand Anfang März, dass die Produktionskapazitäten unserer Kunden bis Ende des laufenden Monats wieder 100 Prozent erreichen", sagte Unternehmenschef Jalal Bagherli "Euro am Sonntag". Das alles hänge aber natürlich auch von der Entwicklung der Nachfrage ab.

Euro etwas fester

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Montagmorgen gestiegen und konnte sich damit nach jüngsten Kursverlusten vorerst stabilisieren. Der Kurs der Gemeinschaftswährung erholte sich im frühen Handel ein Stück weit, nachdem er in der vergangenen Nacht bis auf 1,0636 US-Dollar gefallen war und damit auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Am Morgen stieg der Euro wieder über 1,07 Dollar und wurde zuletzt bei 1,0750 Dollar gehandelt.

ak/dpa-afx/reuters