Nachdem die US-Aktienmärkte sich etwas stabiler zeigten, zeichnet sich auch eine Stabilisierung des Dax ab. Für Bewegung könnte zudem im Verlauf des Handels auch der sogenannte Hexensabbat sorgen. Gefragt sind die Papiere von Osram.

m deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Freitag die Stabilisierung fortgesetzt. Der Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen stieg im frühen Handel um 6,3 Prozent auf 9153,31 Punkte. Am Vortag hatte er bereits um zwei Prozent zugelegt. "Von einer Erholung zu sprechen, wäre verfrüht. Aber wir sehen zumindest erste Anzeichen einer Stabilisierung an den Börsen", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Auf Wochensicht zeichnet sich allerdings ein Verlust von knapp 3 Prozent ab. Der MDax Börsen-Chart zeigen stieg am Freitag um fünf Prozent auf 19 492,37 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen legte um mehr als fünf Prozent zu

Nach der jüngsten Verlustserie hatten sich auch die US-Aktienmärkte am Donnerstag mit einer zarten Stabilisierung zurückgemeldet. Die angespannte Lage durch die Corona-Pandemie verhindert allerdings weiterhin eine nachhaltige Erholung. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,95 Prozent fester bei 20 087,19 Punkten. Im frühen Handel war der US-Leitindex noch um mehr als 3,5 Prozent abgesackt, hatte danach aber auch um bis zu 2,7 Prozent zugelegt

Spannend wird sein, ob sich der deutsche Leitindex nachhaltiger stabilisieren kann. In dem nun bereits vier Wochen währenden Corona-Crash, in dem der Dax fast 5000 Punkte oder knapp 37 Prozent einbüßte, hatte es immer wieder mal Anzeichen einer Stabilisierung gegeben. Diese war dann aber meist wegen immer neuer Hiobsbotschaften schnell wieder passe.

Viele Experten hatten in den vergangenen Wochen betont, dass der Dax bei 8000 Punkten erst einmal einen Halt finden sollte. Am Montag war der Index bis auf 8255 Punkte gefallen und dieser damit schon sehr nahe gekommen - inzwischen konnte er sich zumindest etwas erholen. Ein Zeichen einer leichten Beruhigung an den weltweiten Aktienmärkten ist der jüngste leichte Rückgang der auch "Angstbarometer" genannten Volatilitätsindizes.

Für Bewegung könnte im Verlauf des Handels der sogenannte Hexensabbat sorgen. An diesem Freitag laufen an den Derivatebörsen Terminkontrakte und Optionen auf die großen Aktienindizes wie den Dax aus. Das sorgt bisweilen für kräftige, fundamental nicht erklärbare Ausschläge.

Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte Osram Börsen-Chart zeigen mit einem Kursplus von 21 Prozent. Der österreichische Sensorhersteller AMS hat trotz des Kursverfalls seiner Aktien die Pläne für den Kauf des deutschen Lichtkonzerns bekräftigt. An der Börse war zuletzt auf ein Scheitern des Deals spekuliert worden, nun dürfte sich Erleichterung breit machen

Ölpreise setzen Erholung fort

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Erholung vom Vortag vorerst fortgesetzt. Die Notmaßnahmen führender Notenbanken im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vom Vortag wirkten weiter stützend auf die Kursentwicklung. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 29,14 Dollar. Das waren 67 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI stieg um 82 Cent auf 26,04 Dollar.

Nachdem die Ölpreise in den vergangenen Tagen im Zuge der Coronavirus-Krise und des Preiskriegs führender Ölförderländer auf ein Tief seit 18 Jahren gesackt waren, hat seit der Wochenmitte eine Erholung eingesetzt. Im frühen Freitagshandel konnte der US-Ölpreis zeitweise um bis zu 5,7 Prozent zulegen, nachdem es am Vortag in der Spitze einen Rekordanstieg auf Tagessicht um 21 Prozent gegeben hatte.

Euro erholt sich etwas vom Dreijahrestief

Gestützt durch einen etwas schwächeren Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich der Eurokurs in der Nacht auf Freitag leicht erholt. Im frühen Handel legte die Gemeinschaftswährung wieder auf 1,0753 Dollar zu und konnte somit die Talsohle vom Vortag hinter sich lassen: Mit 1,0653 Dollar kostete der Euro zwischenzeitlich so wenig wie zuletzt vor etwa drei Jahren. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0801 Dollar festgesetzt.

dpa/dpa-afx/rtr