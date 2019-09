Die EZB hat ihre Geldschleusen unter Mario Draghi noch einmal weit aufgemacht. Im Dax gerät die Aktie der Deutschen Bank unter Druck. In Asien klettern die Indizes auf das höchste Niveau seit sieben Woche.

Atempause nach der Kursrally: Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Freitag leicht verändert bei 12.425 Punkten in den Handel gestartet. Das geldpolitische Feuerwerk der Europäischen Zentralbank am Vortag sowie die sich fortsetzende Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China bleiben die Kurstreiber im Zuge des nun ruhig erwarteten Wochenausklangs.

Seit seinem Augusttief hat der Dax Börsen-Chart zeigen ein Plus von mehr als zehn Prozent erreicht. Allein auf die ablaufende Woche bezogene steuert er auf einen Gewinn von knapp 2 Prozent zu. Zu den Gewinnern im Dax Börsen-Chart zeigen zählten am Freitag die Aktien von ThyssenKrupp mit einem Gewinn von 2 Prozent.

Asiens Börsen klettern weiter - Trump spricht von "vorläufigem Abkommen"

Unterstützung kam aus Asien und aus den USA. Der Tokioter Nikkei Börsen-Chart zeigen schloss gut ein Prozent fester bei 21.988 Punkten und damit auf dem höchsten Stand seit mehr als vier Monaten. Auch in China und Korea legten die Indizes überwiegend zu. "Die Risiko-Anlagen sollten von der lockeren Geldpolitik unterstützt werden, die noch eine Zeit lang bestehen bleiben sollte", sagte Esty Dwek, Chefstrategin bei Natixis.

Anleger hoffen auf Entspannung im Handelsstreit. US-Präsident Donald Trump sagte, er könne sich auch ein vorläufiges Abkommen mit China vorstellen. In einer Reuters-Umfrage gaben die meisten Volkswirte dagegen an, dass sich der Handelsstreit im kommenden Jahr verschärfen oder bestenfalls stagnieren dürfte.

Fed dürfte Zinsen in der kommenden Woche ebenfalls senken

Am Markt wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihren Zins ebenfalls heruntersetzt. Insidern zufolge tendiert die Bank von Japan dazu, ihre Geldpolitik nicht anzutasten, solange die Lage am Finanzmarkt stabil bleibt. Sie denke aber über Möglichkeiten noch tieferer Zinsen nach. "Ich denke, die Aktienrally wird bald an Fahrt verlieren", sagte Tatsushi Maeno, Stratege bei der Vermögensverwaltung Okasan. "Es ist das typische 'kauf das Gerücht, verkauf die Nachricht' bei der Lockerung der Geldpolitik und wird nach den Entscheidungen in den USA und in Japan vorbei sein."

EZB reißt Geldschleusen auf

Am Donnerstag hatte die EZB mit umfangreichen geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen die hohen Erwartungen der Investoren erfüllt, was den Dax erstmals wieder seit Ende Juli über 12 400 Punkte trieb. Die Stimmung am Aktienmarkt sei "exzellent", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Doch gerade deshalb sei jetzt Vorsicht angebracht. "Gute Stimmung war in der Vergangenheit schon oft ein guter Kontraindikator. Alles Positive ist in den Kursen jetzt bereits eingepreist", was sie anfällig für Rückschläge mache.

Deutsche Bank unter Druck

Zu den Verlierern im Dax zählten am Freitag die Aktien von Bayer und Deutscher Bank. Dass das Bankhaus Metzler die Aktie der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen nun zum Verkauf empfiehlt, belastete den Finanzwert. Grundsätzlich begrüßen die Metzler-Analysten die jüngst angekündigte umfassende Restrukturierung der Bank. Die Neuausrichtung werde zugleich aber zu einer Zeit gestartet, wo sich auch noch die äußeren Umstände verschlechterten, hieß es.

Euro stabilisiert sich, Ölpreise kaum verändert

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Freitag nach der Berg- und Talfahrt vom Vortag stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1069 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0963 Dollar festgesetzt.

Damit konnte die erneute Verschärfung der bereits ultralockeren Geldpolitik durch die EZB den Euro nicht nachhaltig belasten. Am Vortag hatte sich die Notenbank mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket gegen die Konjunkturflaute in der Eurozone gestemmt und dabei unter anderem die Neuauflage des Anleihekaufprogramms beschlossen. Der Euro war daraufhin zunächst bis auf 1,0927 Dollar gefallen, konnte die Kursverluste aber schnell wieder wettmachen.

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 60,40 US-Dollar. Das waren zwei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um vier Cent auf 55,13 Dollar.

Damit konnten sich die Ölpreise nach kräftigen Verlusten in den vergangenen Handelstagen vorerst stabilisieren. Seit Mittwoch ist der Preis für Brent-Öl um etwa vier Prozent und der für US-Öl um etwa fünf Prozent gefallen. Auf Wochensicht steuern die Ölpreise auf die stärksten Verluste seit fast zwei Monaten zu. Unter anderem hatte die Internationale Energieagentur (IEA) vor einem zu hohen Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt gewarnt und damit die Preise belastet.

mit Nachrictenagenturen