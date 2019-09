Dax im Plus: Der deutsche Leitindex steigt am Mittwoch über die Marke von 12.300 Punkten

Der Dax steigt über die Marke von 13.300 Punkten. Entspannungssignale aus China im Zollstreit locken Käufer hervor. Gefragt sind die Aktien von Wirecard und Infineon.

Nach Kursgewinnen in den USA und an den meisten asiatischen Börsen sind auch die Dax -Anleger zur Wochenmitte weiter optimistisch. Versöhnlichere Töne aus China im Handelsstreit mit den USA beruhigten, sagten Händler. Der Dax Börsen-Chart zeigen notierte in den ersten Handelsminuten 0,6 Prozent fester bei 12.345 Punkten. Im Handelskonflikt zwischen den USA und China überwiege die Hoffnung, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. China kündigte Zollausnahmen auf US-Produkte an und könnte zudem mehr US-Agrargüter importieren. "Trotz aller Hoffnung ist der Handelsdeal auch diesmal noch lange nicht unterzeichnet", mahnte Altmann.

Zudem hatte am Vortag US-Präsident Donald Trump seinen nationalen Sicherheitsberater John Bolton rausgeworfen, was laut Marktbeobachtern auf eine weniger harte Gangart der USA mit Ländern wie dem Iran schließen lassen könnte.

Wirecard und Lufthansa starten Erholungsversuch

Zu den Gewinnern im Dax Börsen-Chart zeigen zählten am Morgen die Aktien von Wirecard Börsen-Chart zeigen und Infineon Börsen-Chart zeigen mit Gewinnen zwischen 1,5 und 2 Prozent. Die Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard starteten damit einen Erholungsversuch, nachdem sie am Vortag deutlich nachgegeben hatten. Die Aktien von Infineon Börsen-Chart zeigen, Bayer Börsen-Chart zeigen und Lufthansa Börsen-Chart zeigen setzten unterdessen ihre Erholung fort.

EZB: Draghi dürfte Geldschleusen weiter öffnen

Gespannt warten die Anleger nach wie vor auch auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag. Dabei interessiert besonders, wie stark die Notenbank ihren Satz für Bankeinlagen absenken wird, was für Banken letztlich steigende Strafzinsen bedeutet. Auch fragt sich wohl so mancher, ob es ein neues Anleihekaufprogramm geben könnte oder ob zumindest die Bereitschaft dazu signalisiert wird. Die Erwartungen an den Börsen sind hoch, entsprechend groß ist daher inzwischen auch das Enttäuschungspotenzial.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick

Der Spezialchemie- und Pharmakonzern Merck Börsen-Chart zeigen erwartet für sein schwieriges Geschäft mit den Spezialmaterialien eine baldige Rückkehr zum Wachstum. Ab dem Jahr 2020 rechnet das Unternehmen mit einem durchschnittlichen jährlichen organischen Umsatzwachstum für die Sparte in der Größenordnung von 2 bis 3 Prozent, wie Merck am Morgen mitteilte. Die bereinigte Ebitda-Marge soll zudem dauerhaft rund 30 Prozent betragen. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Dienstag um rund 1 Prozent zu.

Deutsche Wohnen Börsen-Chart zeigen , vom Bankhaus Lampe nun zum Kauf empfohlen, legten vorbörslich um rund 2 Prozent zu. SLM Solutions wurden von der britischen Investmentbank HSBC bei einem unveränderten Kursziel von 10 Euro von "Hold" auf "Reduce" abgestuft. Der maue Jahresstart des Herstellers von 3D-Druckern zeige, dass die Hoffnung auf eine Trendwende noch verfrüht sei, hieß es unter Verweis auf die im August vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal. Zudem strich die HSBC ihre Kaufempfehlung für die Puma-Aktie nach ihrem guten Lauf. Die Aktien beider Unternehmen gaben auf Tradegate daraufhin deutlich nach.

Asiens Börsen mit Gewinnen

In Asien haben sich die Aktienmärkte am Mittwoch überwiegend erholt. Signale für ein Maßnahmenbündel in China zur Stützung der Konjunktur stützten die Kurse.

Besonders deutlich fielen die Kursgewinne in Hongkong, Korea und Japan aus. So schloss in Tokio der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen 0,96 Prozent höher bei 21 597,76 Punkten. Der Hongkonger Hang Seng Börsen-Chart zeigen zog kurz vor Handelsschluss um 1,71 Prozent an.

An Chinas Festlandsbörsen drehten die Leitindizes moderat ins Minus und zollten damit etwas ihrer jüngsten Rally Tribut. So notierte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland zuletzt 0,73 Prozent tiefer.

China hatte zuvor bestimmte Beschränkungen für ausländische Aktien- und Anleihenanleger aufgehoben. Zudem legte Peking eine Liste von US-Produkten vor, die von Strafzöllen ausgenommen werden sollen. Es geht um 16 Arten von Produkten, darunter einige Medikamente, medizinische Ausrüstung und Chemikalien. Die staatliche Zeitung "Global Times" sprach von einer "Geste des guten Willens" im Handelsstreit, bevor beide Seiten Anfang Oktober wieder Verhandlungen aufnehmen.

Euro kaum verändert, Ölpreise erholen sich

Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1053 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1040 Dollar festgesetzt.

Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Opec. Saudi-Arabien werde die übrigen Exportländer sicher zu einer anhaltend restriktiven Förderpolitik drängen, prognostizierte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Das Königreich sei wegen des geplanten Börsengangs des staatlichen Ölförderers Saudi Aramco an einem möglichst hohen Ölpreis interessiert. Im Rahmen der laufenden Energie-Konferenz in Abu Dhabi will sich das gemeinsame Kontroll-Komitee der Opec-Staaten und ihrer Verbündeten treffen.

Die Ölpreise haben am Mittwoch einen Teil des Kursrutsches vom Vortag wettgemacht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 62,70 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 36 Cent auf 57,76 Dollar.

Meldungen über einen Rückgang der Ölreserven in den USA sorgten am Morgen für Preisauftrieb. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute in der vergangenen Woche einen Rückgang der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 7,23 Millionen Barrel verzeichnet hat.

Am Nachmittag stehen die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung auf dem Programm. Hier wird am Markt zwar auch mit einem Rückgang gerechnet, aber nur um 2,9 Millionen Barrel. Sinkende Ölreserven können ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage oder ein zu geringes Angebot sein und stützen in der Regel die Ölpreise.