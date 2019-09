Nach vier Gewinntagen in Folge geht dem Dax am Dienstag die Puste aus. Aufwärtsimpulse fehlen, Anleger warten vielmehr auf die Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank Fed. Im Fokus stehen die Aktien der Deutschen Bank.

Nach vier Handelstagen in Folge mit Gewinnen fehlt es dem Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag an weiteren Aufwärtsimpulsen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex lässt rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart ein Minus von 0,11 Prozent auf 12.213 Punkte erwarten. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen, der Leitindex der Euro-Region, dürfte ebenfalls leicht in der Verlustzone starten.

Nur die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag wirft bereits ihre Schatten voraus. Während der Ratssitzung im Juli hatte Präsident Mario Draghi die Erwartungen angefacht, dass es neue geldpolitische Lockerungen geben könnte. Inzwischen gehen Ökonomen davon aus, dass der Strafzins für Banken weiter gesenkt wird. Eine Wiederaufnahme der Anleihekäufe indes gilt als unwahrscheinlich, da dies im EZB-Rat sehr umstritten ist.

In den USA entscheidet die Fed dann in der nächsten Woche über ihre weitere Geldpolitik. Weil eine Entspannung derzeit nicht absehbar ist, rechnen die Börsianer auch in den USA mit weiteren Zinssenkungen. Erst Ende Juli hatte die US-Notenbank ihren Leitzins erstmals seit gut zehn Jahren verringert.

In Japan haben Exportwerte zu Gewinnen verholfen. Anleger griffen etwa bei Papieren von Toyota Börsen-Chart zeigen und Honda Börsen-Chart zeigen zu, nachdem der Yen Börsen-Chart zeigen zum Dollar an Wert verlor. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen notierte am Dienstag 0,2 Prozent fester bei 21.360 Punkten. Der breiter gefasste Topix Börsen-Chart zeigen stieg um 0,4 Prozent auf 1557 Zähler. Auch die Aktien von Nissan Börsen-Chart zeigen verteuerten sich. Sie stiegen um 3,5 Prozent. Grund waren Berichte über den angekündigten Rücktritt des in Ungnade gefallenen Konzernchefs Hiroto Saikawa.

Der in der Vorwoche noch von neuer Hoffnung im Handelskonflikt stark angetriebene Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss 0,14 Prozent höher bei 26.835,51 Punkten. Der S&P 500 gab um 0,01 Prozent auf 2978,43 Punkte nach und der Tech-Auswahlindex Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen verlor 0,26 Prozent auf 7832,40 Punkte. Alle drei Indizes sind indes von ihren jeweiligen Bestmarken nicht weit entfernt.

Unter den Einzelwerten in Deutschland dürften die Anteile der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigenAufmerksamkeit auf sich ziehen. Auf der Handelsplattform Tradegate gaben sie im Vergleich zum Xetra-Handel am Vortag um rund 0,6 Prozent nach. Allerdings haben sie sich auch bereits wieder deutlich von ihrem jüngsten Tief von Mitte August abgesetzt.

Das angeschlagene Finanzinstitut rechnet wegen der fortgesetzt niedrigen Zinsen und der abflauenden Konjunktur in vielen Ländern mit Gegenwind für das angepeilte Ertragswachstum. Finanzvorstand James von Moltke stellte während einer Investorenkonferenz am Vortag in New York bis zum Jahr 2022 einen Ertrag zwischen 24 und 25 Milliarden Euro in Aussicht. Damit ist die Deutsche Bank noch etwas vorsichtiger als noch im Juli geworden.

Symrise Börsen-Chart zeigen legten auf Tradegate indes etwas mehr als 1 Prozent zu. Die französische Großbank Societe Generale bekräftigte ihre Kaufempfehlung für die Aktie und hob ihr Kursziel von 94 auf 100 Euro an. Die Wachstumsstory hinter der Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers sei überzeugend, schrieb Analyst Thomas Swoboda und lobte die frühzeitige und disziplinierte Diversifikation in schnell wachsende Umgebungsmärkte. Zudem trügen die rekordhaft gewachsenen Investitionen Früchte. Sein neues Kursziel spiegele den Wendepunkt für die Profitabilität wider.

Euro-Kurs weiter stabil

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag weiter stabil über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1044 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1033 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Gestützt wurde der Euro durch Medienberichte, wonach die deutsche Regierung einen ausgeglichenen Bundeshaushalt auf den Prüfstand stellen könnte, falls die Konjunktur weiter schwächelt. Allerdings hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) klargestellt, dass er trotz der aktuellen Konjunkturflaute eine Neuverschuldung vermeiden will.

Das britische Pfund konnte die deutlichen Kursgewinne vom Vortag nahezu halten und wurde am Morgen bei 1,2340 Dollar gehandelt. In der vergangenen Nacht hatte das Unterhaus in London eine vorgezogene Neuwahl in Großbritannien erneut abgelehnt. Der Antrag von Premierminister Boris Johnson verfehlte die notwendige Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten. Es gibt damit keine Möglichkeit mehr für eine Neuwahl vor dem geplanten Brexit-Datum am 31. Oktober.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Dienstag an die deutlichen Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Am Morgen ging es mit den Notierungen aber nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete zuletzt 62,82 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 58,12 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Ölpreise weiterhin von Aussagen des neuen Ölministers von Saudi-Arabien, Prinz Abdulasis bin Salman, gestützt. Dieser hatte am vergangenen Wochenende klargestellt, dass es keinen radikalen Wechsel in der Förderpolitik des führenden Opec-Landes geben werde. Damit wird am Markt weiter damit gerechnet, dass Saudi-Arabien mit einer Förderkürzung die Ölpreise stützen will.

Mittlerweile kann der Preis für US-Rohöl bereits den fünften Handelstag in Folge zulegen. Am frühen Morgen wurde bei 58,39 Dollar je Barrel zeitweise der höchste Stand seit Ende Juli erreicht.

