Der Dax notiert wieder über der Marke von 12.000 Punkten. In den USA nehmen Dow Jones und Nasdaq wieder die alten Rekordmarken in den Blick.

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag kaum verändert starten. Am Donnerstag hatte die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China den Leitindex um rund 0,8 Prozent auf 12.126,78 Punkte getragen.

Neben den neuesten Entwicklungen im Zollstreit und rund um den Brexit warten Anleger vor allem auf die US-Arbeitsmarktdaten. Vor der Mitte des Monats anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank dürften die Daten ein wichtiger Orientierungspunkt für die Fed sein.

Mit einem kräftigen Stellenaufbau von prognostizierten 158.000 im August ist am Arbeitsmarkt von Krise nichts zu spüren. Sollten die Zahlen schlechter als erwartet ausfallen, würde dies Befürwortern einer Zinssenkung in die Hände spielen.

Asiens Börsen im Plus, Euro kaum verändert

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China verhilft der Börse in Japan zu Gewinnen. Zudem versetzten positive Konjunkturdaten aus den USA die Anleger am Freitag in gute Stimmung. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen notierte gegen Mittag 0,5 Prozent fester bei 21.188 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,3 Prozent auf 1539 Zähler.

Von den US-Konjunkturdaten profitierte auch der Dollar. Im asiatischen Devisenhandel gewann er 0,1 Prozent auf 107,03 Yen. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9864 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1033 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0884 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2327 Dollar.

mit Nachrichtenagenturen