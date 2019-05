Deutsche-Bank-Zentrale in Frankfurt am Main: Die Aktie stürzt immer tiefer

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China zerrt weiter an den Nerven der Anleger. Heute gewinnt die Vorsicht wieder Oberhand. Im Fokus steht die Aktie der Deutschen Bank, die zur Hauptversammlung nach Frankfurt geladen hat.

Nach den kräftigen Verlusten zum Wochenauftakt und dem folgenden Erholungsversuch startet der Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag mit Verlusten in den Handel. Der deutsche Leitindex notiert kurz nach dem Start 0,85 Prozent tiefer bei 12.064 Punkten. Am Mittwoch hatte der Dax 0,2 Prozent höher bei 12.168 Punkten geschlossen. Das bisherige Wochentief liegt bei 11.993 Punkten.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China steht weiter ganz oben auf der Liste, wenn es um die Sorgen und Hoffnungen der Anleger geht. "Einen Konflikt, der so immens über Zolle und Firmen-Boykotte ausgetragen wird, hat die Weltwirtschaft lange nicht gesehen. Die Gefahr für die Weltwirtschaft ist massiv", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt und erwartet deutliche Bremsspuren beim Wirtschaftswachstum. Eine schnelle Lösung sei weiterhin nicht in Sicht. Daher drücke der erneut verschärfte Handelskonflikt auch hierzulande auf die Stimmung, und Vorsicht habe für die meisten Anleger wieder höchste Priorität.

Im Fokus steht auch zu Beginn der Europa-Wahl die Lage in Großbritannien. Im Streit über den Brexit-Kurs der britischen Regierung ist ein weiteres Mitglied des Kabinetts von Premierministerin Theresa May zurückgetreten. May steht unter Druck: mehrere Medien berichteten von ihrem bevorstehenden Rücktritt. Das Pfund fiel am Morgen um 0,4 Prozent auf 1,2608 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar.

Die Wall Street war schwächer aus dem Handel gegangen. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der jüngsten Fed-Zinssitzung hervorgeht, will die US-Notenbank auch bei einer Aufhellung der globalen Konjunktur ihre ruhige Gangart bei der Zinspolitik beibehalten. Der japanische Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen gab am Donnerstag 0,8 Prozent auf 21.122 Punkte nach, der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,4 Prozent. Auch an den Börsen in China und Südkorea ging es abwärts.

Bevor europaweit und insbesondere für Deutschland am Vormittag wichtige wirtschaftliche Stimmungsindikatoren wie die Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes oder das Ifo-Geschäftsklima bekannt gegeben werden, stehen Unternehmen im Blick.

So schließt der Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum Börsen-Chart zeigen inzwischen nicht mehr aus, 2019 schlechter als im Vorjahr abzuschneiden. "Die präzisierten Jahresziele enttäuschen vor allem ergebnisseitig", sagte ein Händler. Es sollte aber auch nicht vergessen werden, dass Großaktionär Busch Kursrückschläge durchaus für weitere Aktienkäufe nutzen könnte. Die Aktien verloren rund sechs Prozent.

Zudem lädt nach der Commerzbank Börsen-Chart zeigen am Vortag nun die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen zur Hauptversammlung. Diese könnte zum Scherbengericht werden, denn Aufsichtsratschef Paul Achleitner droht harsche Kritik der Anteilseigner - bis hin zu einer Klatsche, wenn über die Entlastung des Kontrollgremiums für dessen Arbeit im Geschäftsjahr 2018 abgestimmt wird. Schließlich ist von der einst stolzen Deutschen Bank wenig geblieben. 2018 brachte zwar den ersten Jahresgewinn seit 2014, doch der Jahresauftakt 2019 zeigte einmal mehr, wie angespannt die Lage bleibt. Die Titel gaben am Morgen um 3,8 Prozent auf 6,35 Euro nach. Das ist das tiefste Niveau seit 45 Jahren.

Zahlreiche Unternehmen schütten außerdem an diesem Donnerstag ihren Dividenden aus, darunter Daimler Börsen-Chart zeigen, die Aareal Bank Börsen-Chart zeigen oder auch der Gebäudeimmobilienkonzern Alstria Office.

Euro gibt leicht nach

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag vor einer Reihe wichtiger Konjunkturdaten leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1150 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1171 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen einige Konjunkturdaten von großer Bedeutung auf dem Programm. Am Vormittag veröffentlicht das Münchner Ifo-Institut sein Geschäftsklima für Deutschland. Zudem gibt das Marktforschungsinstitut Markit die Ergebnisse seiner Konjunkturumfrage für die Eurozone bekannt. Beide Indikatoren gelten als verlässliche Richtschnur für die wirtschaftliche Entwicklung.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre deutlichen Verluste vom Vortag ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 70,50 US-Dollar. Das waren 49 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 43 Cent auf 60,99 Dollar.

Am Mittwoch waren die Ölpreise erheblich unter Druck geraten, nachdem das amerikanische Energieministerium seine wöchentlichen Lagerdaten veröffentlicht hatte. Demnach sind die Erdölreserven der USA in der vergangenen Woche kräftig auf den höchsten Stand seit Mitte 2017 gestiegen.

Fachleute erklärten die Preiseinbußen damit, dass die steigenden Rohölbestände bestehende Sorgen um eine schwächere Rohölnachfrage verstärkt hätten. Hintergrund ist die schwächere Weltkonjunktur und der zunehmend eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China.

