Nach seinem gestrigen Zwischenhoch ist der Dax am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Mit Lufthansa und Beiersdorf legen zwei Dax-Konzerne ihre Zahlen vor, gestern Abend hatte die Deutsche Börse Einblick in ihre Bücher gegeben.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag nach gemischt ausgefallenen Geschäftszahlen etwas schwächer in den Handel gestartet. Der Dax Börsen-Chart zeigen notierte in den ersten Handelsminuten 0,1 Prozent tiefer bei 12.314 Punkten. Viele Investoren hielten angesichts vieler Firmenbilanzen und Konjunkturdaten ihr Pulver zunächst trocken, schrieben die Experten der Postbank. Auch aus Übersee kommt kein Rückenwind. Zu Wochenbeginn hatte der Dax den höchsten Stand seit Ende September erreicht, letztlich aber nur ein kleines Plus ins Ziel gerettet.

Auch der ebenfalls gut gelaufene US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen hatte am Montag unter seinem Tageshoch geschlossen und wird aktuell kaum bewegt erwartet. Derweil entwickelten sich die chinesischen Börsen nach enttäuschenden Konjunkturdaten der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft uneinheitlich. Am japanischen Aktienmarkt fand wegen der sogenannten Goldenen Woche erneut kein Handel statt.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Am Montag nach Handelsschluss hatte die Deutsche Börse Börsen-Chart zeigen trotz des für den Börsenbetreiber mauen Aktienmarktumfelds einen überraschend deutlichen Ergebnisanstieg für das erste Quartal berichtet. Derweil entsprachen die ebenfalls gewachsenen Erlöse den Analystenprognosen.

Derweil strich die Lufthansa Börsen-Chart zeigen mit der Vorlage der vollständigen Quartalszahlen die Wachstumspläne für Eurowings weiter zusammen. Angesichts der Engpässe im europäischen Luftraum werde das Flugangebot der Billigtochter auf dem Niveau des Vorjahres verharren, teilte die Fluggesellschaft mit. Zuletzt hatte der Vorstand noch eine Steigerung um zwei Prozent im Auge gehabt. Das Führungsgremium beschloss zudem einen formalisierten Verkaufsprozess für die Bordverpflegungs-Sparte LSG Sky Chefs. Damian Brewer vom Analysehaus RBC traut der Aktie in Erwartung einer Preiserholung mit der anstehenden Sommersaison einen Kursanstieg zu. Die Aktie gab 0,8 Prozent nach.

Beim Konsumgüterhersteller Beiersdorf Börsen-Chart zeigen konnten sich die Anleger über gute Erlöse freuen. Das Umsatzplus aus eigener Kraft im ersten Quartal sei höher als erwartet ausgefallen, lobte ein Börsianer. Die Aktie legte gut drei Prozent zu und war damit Spitzenreiter im Dax.

Euro nähert sich 1,12 Euro

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag an seine Tendenz vom Wochenstart angeknüpft und ist weiter gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1190 US-Dollar und damit etwas mehr als am Montagabend. Im längeren Vergleich bleibt der Euro aber eher schwach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1150 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag steht den Anlegern eine Reihe von Konjunkturdaten ins Haus. In Europa werden unter anderem Inflations- und Arbeitslosenzahlen aus Deutschland sowie Wachstumsdaten aus der Eurozone erwartet. In den USA werden Daten vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung veröffentlicht.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 71,76 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 11 Cent auf 63,39 Dollar.

Seit einigen Tagen stehen die Rohölpreise unter Druck. Hauptauslöser waren Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump. Demnach sind sich die USA mit anderen wichtigen Erdölproduzenten einig, dass derzeit zu wenig Öl gefördert werde. In einigen Medienberichten wird jedoch angezweifelt, ob es diese Gespräche überhaupt gegeben hat.

Sicher ist, dass das Ölkartell Opec und Russland derzeit weniger Rohöl fördern als noch gegen Ende 2018. Dies geht zurück auf einen gemeinsamen Beschluss, mit dem die zuvor gefallenen Erdölpreise angehoben werden sollten. Trump hat diese Förderstrategie mehrfach kritisiert.

mit Nachrichtenagenturen