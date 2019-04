Dax-Kurve an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main

Nach acht Gewinntagen in Folge erklimmt der Dax am Mittwoch ein neues Jahreshoch. Der Softwarekonzern SAP eröffnet mit seiner Quartalsbilanz traditionell die deutsche Bilanzsaison. Wirecard verkündet eine strategische Partnerschaft mit dem japanischen Softbank-Konzern.

Der Dax Börsen-Chart zeigen startet am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel und erreicht mit 12.255 Punkten sogar ein neues Jahreshoch. In den acht vergangenen Handelstagen war er mit über 3 Prozent Plus von Jahreshoch zu Jahreshoch geklettert.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax Börsen-Chart zeigen verlor am Mittwoch 0,13 Prozent auf 26.005,35 Punkte. Ähnlich im Minus zeigte sich der EuroStoxx Börsen-Chart zeigen.

Am Vortag hatten die Gewinne an der Wall Street und der sinkende Euro-Kurs den Dax nach einer kleinen Schwächephase doch noch ins Plus gebracht. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen profitierte von zahlreichen, überwiegend gut aufgenommenen Geschäftszahlen von US-Unternehmen und erklomm einen weiteren Höchststand seit Oktober. Nach dem europäischen Handelsende tat sich per saldo aber nicht mehr viel. An den asiatischen Börsen dominierten am Morgen die Verkäufer.

Anleger warten nun auf das am Vormittag anstehende Ifo-Geschäftsklima. Einige Experten rechnen damit, dass die Daten die Erwartungen des Marktes übertreffen könnten. "Nach den enttäuschenden Konjunkturdaten aus Deutschland in den vergangenen Wochen könnten die Märkte solche Zahlen gut gebrauchen", schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader.

Nun nimmt die Berichtssaison auch im Dax Fahrt auf. SAP Börsen-Chart zeigen musste zum ersten Mal seit langer Zeit in einem Quartal einen Verlust vermelden. Obwohl das Geschäft brummt, drücken hohe Kosten für den laufenden Personalumbau den Softwarekonzern ins Minus. Die Prognose für den an der Börse viel beachteten um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn hob SAP für dieses Jahr jedoch an. Die Aktien legten am Mittwochmorgen daher auch um mehr als 6,5 Prozent zu.

Weiter im Blick steht Wirecard Börsen-Chart zeigen, nachdem am Vortag das zweimonatige Verbot, neue Netto-Leerverkaufspositionen in Wirecard-Aktien aufzubauen oder bestehende Netto-Leerverkaufspositionen zu erhöhen, auslief. Der unter Druck stehende Zahlungsabwickler hat mit Softbank Börsen-Chart zeigen einen renommierten Technologieinvestor als Ankeraktionär gewonnen. Die Japaner werden in einem ersten Schritt 900 Millionen Euro in eine Wandelschuldverschreibung des Konzerns investieren, wie Wirecard am Mittwoch mitteilte. Die Papiere legten am Morgen über 8 Prozent zu.

Die im MDax Börsen-Chart zeigen notierten Aktien der Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen Börsen-Chart zeigen und Grand City Properties sowie die im SDax Börsen-Chart zeigen gelisteten Papiere von Ado Properties gerieten leicht unter Druck. Die britische Investmentbank HSBC nahm ihre Kaufempfehlung für Deutsche Wohnen und Ado Properties zurück. Außerdem kürzte sie das Kursziel für Grand City Properties zusammen. Die Enteignungsdebatte in Deutschland erscheine nicht plausibel, könnte aber zu einer strengeren Mietregulierung führen, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie.

Euro gibt weiter nach

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft und ist weiter gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1217 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1245 Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatten Spekulationen auf ein vorzeitiges Ende der Regierungskoalition in Italien für höhere Risikoaufschläge bei italienischen Staatsanleihen gesorgt und den Euro-Kurs belastet. Im weiteren Tagesverlauf dürften allerdings Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus rücken. Am Vormittag wird das Ifo-Geschäftsklima erwartet, das wichtigste Konjunkturbarometer für die deutsche Wirtschaft.

Kräftige Kursverluste gab es am Morgen beim australischen Dollar, nachdem sich die Inflation in Australien in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich abgeschwächt hatte. Eine Inflationsrate von nur noch 1,3 Prozent im ersten Quartal sorgte am Devisenmarkt für Spekulationen auf eine lockerere Geldpolitik der australischen Notenbank.

Ölpreise etwas schwächer nach starken Vortagesgewinnen

Die Ölpreise haben am Mittwoch einen kleinen Teil der kräftigen Gewinne seit den Osterfeiertagen wieder abgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 74,18 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 32 Cent auf 65,98 Dollar.

Bis zum Vorabend wurden die Ölpreise durch eine Verschärfung der US-Sanktionen gegen das Opec-Land Iran gestützt. Am Montag hatte die Regierung in Washington mitgeteilt, ab Mai keine Ausnahmeregelungen für Ölimporte aus dem Iran zu gewähren. Am Dienstag hatten der Brent-Preis bei 74,73 Dollar und der US-Ölpreis bei 66,60 Dollar jeweils die höchsten Stände seit November erreicht.

Zur Wochenmitte rückte die Entwicklung der US-Ölreserven wieder stärker in den Vordergrund am Ölmarkt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 6,86 Millionen Barrel registriert hat. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Ein Anstieg der Ölreserven kann ein Hinweis auf ein höheres Angebot oder eine niedrigere Nachfrage sein und belastet in der Regel die Ölpreise.

