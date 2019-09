Nach dem Angriff auf eine Raffinerie in Saudi-Arabien steigt der Ölpreis sprunghaft an. Der Dax, der in den vergangenen 8 Tagen deutlich zugelegt hatte, dürfte mit deutlichen Verlusten eröffnen.

Der starke Anstieg des Ölpreises nach einem Drohnen-Angriff auf wichtige Ölproduktionsanlagen in Saudi-Arabien hat die jüngste Dax-Rally erst einmal beendet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut ein Prozent tiefer bei 12.353 Punkten. US-Präsident Donald Trump drohte den Tätern mit Vergeltung, US-Außenminister Mike Pompeo hatte zunächst den Iran als möglichen Täter verantwortlich gemacht.

Damit deutet sich ein Ende der Serie von acht Handelstagen mit Gewinnen an, in denen der Dax Börsen-Chart zeigen knapp fünf Prozent zulegte.

Verantwortlich für die vorbörslichen Verluste ist der starke Anstieg des Ölpreises. Nachdem ein Teil der Ölproduktion Saudi-Arabiens nach einem Angriff auf die größte Ölraffinerie ausfällt, zogen die Kurse deutlich an. Nach einem Anstieg um bis zu fast 20 Prozent gaben die Ölpreise am Montag aber wieder einen Teil der Gewinne ab - zuletzt verteuerte sich der für die Weltwirtschaft so wichtige Rohstoff noch um knapp zehn Prozent gegenüber Freitag.

Schwache Konjunkturdaten aus China

Neben den steigenden Ölpreisen sorgen schwache Konjunkturdaten aus China für Verunsicherung bei den Anlegern. Die August-Daten für die Industrieproduktion, den Einzelhandelsumsatz und Investitionen in Sachanlagen enttäuschten auf ganzer Linie und zeigen einmal mehr wie stark die chinesische Wirtschaft unter dem Handelskrieg mit den USA und strukturellen Problemen leidet.

Ölpreis steigt um 10 Prozent auf 6-Monats-Hoch

Die Verknappung des weltweiten Öl-Angebots nach den Angriffen auf saudische Raffinerien hat den Ölpreis auf den höchsten Stand seit sechs Monaten getrieben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich um zehn Prozent auf 66,51 Dollar, ein Barrel US-Leitöl um neun Prozent auf 59,96 Dollar, nachdem die Produktion in zwei saudischen Ölförderanlagen nach Drohnenangriffen gedrosselt werden musste.

Der Ausfall betrifft rund fünf Prozent des weltweiten Ölangebots. Die steigenden Ölpreise hievten die Aktien asiatischer Energiekonzerne wie PetroChina oder China Petroleum um bis zu vier Prozent ins Plus.

Goldpreis steigt deutlich

Vom Iran unterstützte jemenitische Rebellen bekannten sich zu dem Anschlag auf zwei Werke des saudischen Konzerns Saudi Aramco. Die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten verteuerte die Anlagen in sogenannte sichere Häfen. So stieg der Goldpreis im frühen Handel in Asien um ein Prozent. "Wenn den Anlegern der Risikoappetit vergeht wegen der Sorgen vor Vergeltungsmaßnahmen, könnten einige Schwellenländer unter doppelten Druck geraten", sagte Mitul Kotecha, Spezialist für dieses Gebiet bei TD Securities.

Märkte in Japan geschlossen, Chinas Industrieproduktion enttäuscht

Die Märkte in Japan blieben am Montag wegen eines Feiertags geschlossen, weshalb sich die Liquidität an den asiatischen Märkten in Grenzen hielt. Der MSCI-Index asiatischer Aktien außerhalb Japans kletterte ein halbes Prozent auf 515,59 Punkte. Dämpfend wirkten sich die Daten zur chinesischen Industrieproduktion aus, die mit einer Wachstumsrate von 4,4 Prozent im August so langsam wuchs wie seit 17 einhalb nicht mehr.

Euro zum Dollar kaum verändert

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 107,81 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,0712 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9880 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1073 Dollar und gab 0,2 Prozent auf 1,0941 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2476 Dollar.

