Dax-Kurve in Frankfurt am Main

Ein kurzer Einbruch gestern - das scheint es schon wieder gewesen zu sein. Am Freitag kehren die Optimisten auf das Parkett zurück, die nach der Corona-Krise auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität hoffen. Im Tagesverlauf stehen dann noch die Arbeitsmarktdaten für den Monat Mai aus den USA an.

Die Anleger scheinen in ihrem Optimismus jeden Rücksetzer zum Kauf zu nutzen: Nach dem kleinen Rückschlag vom Vortag taxiert der Broker IG den Dax am Freitag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,9 Prozent höher auf 12.545 Punkte. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex mit 12.558 Punkten den höchsten Stand seit Ende Februar erreicht, bevor er nach den Neuigkeiten von der Europäischen Zentralbank abbaute. Damit war der Dax alleine in neun Handelstagen um mehr als 15 Prozent nach oben gerannt.

Der Wall Street ging nach ihrer Rally am Vorabend etwas die Kraft aus. So stagnierte der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen an der 200-Tage-Linie und dem marktbreiten S&P 500 gelang kein neues Zwischenhoch. In Asien zeichnete sich am Morgen kein klarer Trend ab.

Im Dax hält der Optimismus in der Rückkehr aus der Corona-Krise zur Normalität aber zunächst wohl die Kurse in Gang. "Diejenigen, die die Rally verpasst haben, nutzen schon kleinste Rücksetzer zum Nachkaufen", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Er warnte allerdings bei aller Euphorie vor der Gier: "Aus technischer Sicht sind die ersten Indizes jetzt so stark überkauft wie zuletzt im Jahr 2017."

Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag (MESZ). Experten erwarten für Mai den Abbau von acht Millionen Stellen außerhalb der Landwirtschaft, nach einem Minus von gut 20 Millionen im Vormonat. Die Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP vom Mittwoch wiesen den Verlust von knapp drei Millionen Jobs aus. Hier hatten Experten mit einem drei Mal so hohen Rückgang gerechnet.

Außerdem verfolgten Investoren das Hickhack um die Verlängerung der Förderbremse durch die Ländergruppe Opec+, zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören. Ein eigentlich für Donnerstag geplantes Treffen wurde einem TV-Bericht zufolge auf Samstag verschoben. Dabei geht um die Frage, ob die aktuellen Beschränkungen der Produktionsmengen über Juni hinaus verlängert werden. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 40,18 Dollar je Barrel.

Kursübersicht: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Tokioter Börse nach Gewinnmitnahmen leicht im Minus

Die Tokioter Börse hat am Freitag wegen Gewinnmitnahmen etwas leichter tendiert. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen der 225 führenden Werte gab bis zum späten Vormittag um 0,35 Prozent auf 22.616 Punkte nach. Über die Woche gesehen verbuchte der Index dennoch ein Plus von 3,4 Prozent. Der breiter gefasste Topix verlor 0,33 Prozent auf 1598 Zähler.

"Der Markt ist so weit gestiegen, dass viele Leute sagen: 'Ich will ein bisschen Gewinn einstreichen", sagte der Chef-Investment-Stratege der Leuthold Group in Minneapolis, Jim Paulson. Die Aktienmärkte waren im März wegen der Coronavirus-Pandemie eingebrochen, haben seither aber dank kräftiger Hilfen der Zentralbanken wieder Boden gutgemacht.

Zurückhaltung in New York

Am heiß gelaufenen US-Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag vorsichtiger agiert. Im frühen Handel war der technologielastige Nasdaq Börsen-Chart zeigen noch auf ein Rekordhoch geklettert, zum Handelsende aber verlor der Index 0,77 Prozent auf 9629,66 Punkte.

Bei den Standardwerten war die Zurückhaltung nicht ganz so groß: Der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen schaffte es zum Handelsende wieder knapp in die Gewinnzone mit 0,05 Prozent auf 26.281,82 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,34 Prozent auf 3112,35 Punkte.

Euro-Kurs legt nach Höhenflug erneut zu

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Freitag nach seinem Höhenflug am Vortag erneut zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1350 US-Dollar gehandelt. Sie notierte damit etwas höher als am Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1250 (Mittwoch: 1,1194) Dollar festgesetzt.

In Folge der EZB-Beschlüsse war der Euro am Donnerstag erstmals seit Mitte März über 1,13 Dollar gestiegen. Die EZB hat ihr Corona-Notkaufprogramm für Anleihen kräftig um 600 Milliarden auf 1,35 Billionen Euro aufgestockt. Die Ausweitung war noch stärker als von vielen Ökonomen erwartet worden war.

Normalerweise belastet eine Lockerung der Geldpolitik tendenziell eine Währung. Nach Einschätzung von Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte bei der Commerzbank, kann sich in einer einzigartigen Krise die Wirkung auf den Wechselkurs umkehren: "Weil die Hoffnung auf Besserung - eben durch diese Politik - über die unmittelbaren Folgen dominiert." Zudem habe die Notenbank klar gemacht, dass sie die Zinsen nicht weiter senken wolle. Auch dies stützt laut Leuchtmann den Euro.

Im weiteren Handelsverlauf werden noch Daten zu den deutschen Auftragseingängen in der Industrie und zur spanischen Industrieproduktion erwartet. Beide Daten dürften laut Ökonomen im April wegen der Corona-Krise stark unter Druck geraten sein.

Mit Nachrichtenagenturen