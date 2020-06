Dax-Kurve in Frankfurt am Main

Der Dax könnte heute zunächst einmal eine Verschnaufpause von seiner imposanten Rally der vergangenen acht Handelstage einlegen. Deutliche Gewinnmitnahmen sind aber nicht in Sicht. Im Fokus der Anleger stehen das Konjunkturpaket und die Zinsentscheidung der EZB.

Nach der imposanten Rally um bis zu 15 Prozent in acht Handelstagen zeichnen sich am Donnerstag zunächst noch keine größeren Gewinnmitnahmen ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start fast unverändert auf 12.485 Punkte. Am Mittwoch hatte er dank anhaltender Hoffnungen auf eine kraftvolle Erholung der Konjunktur von den Coronavirus-Folgen erneut zugelegt, diesmal fast vier Prozent auf 12.487 Punkte.

Marktteilnehmer hatten tags zuvor vor einer zumindest kurzfristigen Überhitzung gewarnt. Stratege Jeffrey Halley vom Broker Oanda sprach von einer "Alles-Kaufen-Rally", die sich an der Wall Street ungebremst fortgesetzt habe. Der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen lief nach überraschend stabilen Signalen vom Arbeitsmarkt in der Corona-Krise bis an seine 200-Tage-Linie heran. Der marktbreite S&P 500 schoss weiter darüber hinaus. In Asien zeigten sich am Morgen jedoch Ermüdungszeichen.

So geht es für Dax-Anleger wohl zunächst vor allem um die Bewertung des Konjunkturpakets, auf das sich die Spitzen der Koalition nach zähem Ringen in Deutschland geeinigt haben. Es soll für 2020 und 2021 ein Volumen von 130 Milliarden Euro haben. Mit Blick auf die Autobranche entschieden sich die Politiker gegen eine Kaufprämie für abgasarme Benziner und Dieselautos, beschlossen allerdings deutlich höhere Prämien für Elektroautos.

Daneben steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Eine Zinssenkung gilt bei Börsianern zwar als ausgeschlossen. Sie rechnen aber fest damit, dass EZB-Chefin Christine Lagarde eine Aufstockung des bislang 750 Milliarden Euro schweren Wertpapier-Ankaufsprogramms um 500 Milliarden Euro verkünden wird. Damit will die Zentralbank die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abfedern.

Parallel berät die "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, über ihre Rohöl-Förderpolitik. Investoren gehen zwar davon aus, dass die im Juni auslaufende Vereinbarung über die Drosselung der Produktion verlängert wird. Unsicher waren sie sich allerdings über den Zeitrahmen.

Unabhängig davon gibt die Deutsche Börse Börsen-Chart zeigen nach Börsenschluss die künftige Zusammensetzung ihrer Indizes bekannt. Das Dax-Gründungsmitglied Lufthansa Börsen-Chart zeigen wird sich voraussichtlich aus der ersten deutschen Börsenliga verabschieden müssen.

Konjunkturpakete bringe nur wenig Optimismus an die asiatischen Börsen

Das neue Konjunkturpaket in Deutschland hat das Vertrauen der asiatischen Anleger in eine wirtschaftliche Erholung von der globalen Coronavirus-Pandemie nur leicht gestärkt. "Die Liquiditätsversorgung durch die Zentralbanken - und die Erwartungen, dass noch mehr kommen kann - tragen dazu bei, die jüngste Entwicklung der Risikomärkte zu unterstützen", erklärten die Senior-Ökonomin Liz Kendall von ANZ Research und Stratege David Croy.

Dennoch lasten die jüngsten Spannungen zwischen China und den USA weiterhin auf den Märkten. Die Regierung in Washington will chinesischen Fluggesellschaften Passagierflüge in die Vereinigten Staaten bis auf weiteres verbieten, wie das US-Verkehrsministerium am Mittwoch mitteilte. Die USA werfen China vor, eine Wiederaufnahme des Flugverkehrs von amerikanischen Airlines in die Volksrepublik zu verhindern. China reagierte einem Medienbericht zufolge mit einer begrenzten Öffnung ihrer Flughäfen für den internationalen Flugverkehr: Fluggesellschaften könnten zunächst einmal pro Woche eine frei wählbare Stadt anfliegen.

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst uneinheitlich gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 22.631 Punkten. Der breiter gefasste Topix Börsen-Chart zeigen sank um 0,2 Prozent und lag bei 1596 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 2 Prozent.

Leichte Kursverluste bei Devisen

Nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen ist der Euro Börsen-Chart zeigen am Donnerstag etwas gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1219 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1194 (Dienstag: 1,1174) Dollar festgesetzt.

Nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen handelt es sich offenbar um eine leichte Gegenbewegung. Die zuletzt positive Stimmung an den Finanzmärkten hatte den Euro gestützt. "Was den Euro am ehesten ausbremsen könnte, ist die Tatsache, dass bereits sehr viele positive Wirtschaftsnachrichten eingepreist scheinen - vielleicht sogar schon zu viele", sagte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. So hatten sich angesichts der Lockerungsmaßnahmen der Corona-Beschränkungen einige wirtschaftliche Frühindikatoren erholt. "Die Frage aller Fragen bleibt jedoch, ob die Krise einen bleibenden Schaden hinterlässt, und wenn ja, wie groß dieser ist."

