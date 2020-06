In Erwartung der Einigung auf ein 100 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket der Bundesregierung wird der Dax am Mittwoch höher starten. Neben Bayer und Tui stehen auch angesichts des erwarteten Konjunkturpakets die Titel der Autokonzerne im Fokus von Anlegern.

Nach dem fulminanten Start in die verkürzte Handelswoche zeichnen sich im Dax Börsen-Chart zeigen auch am Mittwoch zunächst keine Ermüdungserscheinungen ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein weiteres Prozent höher auf 12.145 Punkte. Die tags zuvor begonnene Rückeroberung der Marke von 12.000 Punkten scheint dem Dax also auch nach über 10 Prozent Anstieg in nur sieben Handelstagen schon im ersten Anlauf zu gelingen.

"Der Dax läuft weiter mit 7-Meilen-Stiefeln", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Das, was wir gerade sehen, ist nicht mehr nur Hoffnung und Optimismus, das ist Euphorie." Er rät daher zur Vorsicht und dazu, auch die Schattenseiten nicht außer Acht zu lassen. Denn: "Die Nachrichtenlage aus China bleibt unklar", so Altmann. "Es ist im Moment einfach nicht klar, zu welchen Teilen China die Bestimmungen aus dem Phase-1-Handelsdeal mit den USA umsetzt."

Zunächst regiert aber der Optimismus mit Blick auf eine schnelle Wirtschaftserholung von der Corona-Krise, wie auch Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets bestätigt. Entsprechend stark sind auch die Vorgaben von den Weltbörsen mit einem neuen Erholungshoch im marktbreiten US-Index S&P 500 und Gewinnen in Asien.

Am Dienstag hatte er dank Spekulationen auf eine kraftvolle Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise 3,8 Prozent auf 12.021,28 Punkte zugelegt. Nach einem rund neunstündigen Treffen vertagten die Spitzen von CDU, CSU und SPD ihre Beratungen am späten Dienstagabend. Zum Stand der Verhandlungen wurden zunächst keine Details bekannt. Die Koalitionspartner hatten bereits vor dem Treffen vereinbart, dass die Beratungen gegen 23.00 Uhr beendet und am Mittwochvormittag fortgesetzt würden.

Umstritten sind vor allem geplante Hilfen für die Automobilindustrie und eine finanzielle Entlastung der Kommunen. Daneben richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag. Experten rechnen mit dem Wegfall neun Millionen weiterer Jobs.

Die Aktien-Anleger in New York haben am Dienstag die weltweiten Lockerungen in der Corona-Krise höher gewichtet als die gegenwärtigen sozialen Unruhen in vielen US-Städten. Der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen gewann 1,05 Prozent auf 25 742,65 Punkte, schaffte es damit allerdings nicht ganz, sein in der Vorwoche erreichtes Hoch seit Anfang März zu überwinden. Dies gelang dafür dem S&P 500 , der marktbreite und daher besonders aussagekräftige Index schloss 0,82 Prozent höher auf 3080,82 Zähler.

Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch erneut Kursgewinne verzeichnet. In Japan legte der Nikkei 225 Börsen-Chart zeigen zuletzt um rund ein Prozent zu, nachdem der Leitindex bereits an den Vortagen deutlich zugelegt hatte. In Shanghai gewann der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen rund 0,6 Prozent. Weiter nach oben ging es auch am Aktienmarkt in Hongkong, der Hang Seng zog nach dem kräftigen Schub zu Wochenbeginn um über ein Prozent an.

Lufthansa und Bayer im Fokus

Unternehmensseitig stehen die Papiere von Lufthansa Börsen-Chart zeigen, Bayer Börsen-Chart zeigen und Tui Börsen-Chart zeigen im Fokus. Im Schadenersatz-Streit um den zum Bayer-Konzern gehörenden Unkrautvernichter Glyphosat begann vor einem kalifornischen Gericht das erste Berufungsverfahren in den USA. In der einstündigen Anhörung legten die Anwälte beider Parteien ihre Argumente dar. Die drei Richter erörterten mit ihnen Verfahrensfragen. In welche Richtung ihre Entscheidung gehen könnte, war nicht erkennbar. Eine Kaufempfehlung treibt zudem die Aktien von BASF an. Sie legen im Frankfurter Frühhandel um 3,6 Prozent zu. Die Analysten der Investmentbank Jefferies stuften die Titel auf "Buy" von "Hold" nach oben.

Die Corona-Pandemie hat bei Lufthansa im ersten Quartal zu einem Geschäftseinbruch geführt. Von Januar bis März summierte sich der Fehlbetrag nach Steuern und Abschreibungen auf 2,1 Milliarden Euro. Die Aktien reagierten nach der jüngsten Rally der Papiere bis an die 10-Euro-Marke vorbörslich marktkonform, wie ein Anstieg um 1,2 Prozent zeigt.

Der Reisekonzern Tui hat sich mit dem US-Flugzeughersteller Boeing auf eine Kompensation für den finanziellen Schaden verständigt, der durch Flugverbote für Maschinen des Typs 737 Max entstanden ist. Die Titel gewinnen im Frankfurter Frühhandel 6,7 Prozent.

In Erwartung eines milliardenschweren Konjunkturpakets sind Auto-Aktien weiter im Aufwind. Die Anteilsscheine von Daimler Börsen-Chart zeigen legen vorbörslich bei Lang und Schwarz 2,5 Prozent zu, nachdem sie am Vortag bereits um 7,7 Prozent gestiegen waren. Volkswagen-Aktien Börsen-Chart zeigen notieren vorbörslich 1,6 Prozent im Plus, BMW-Papiere Börsen-Chart zeigen 1,4 Prozent höher.

Bei Südzucker Börsen-Chart zeigen will der neue Vorstandschef Niels Pörksen die Strategie des im SDax Börsen-Chart zeigen notierten Konzerns deutlicher herausarbeiten. "Für mich ist sie noch nicht klar genug", sagte er dem "Mannheimer Morgen". "Auch Mitarbeiter fragen sich, wie das große Bild aussieht, auf das wir zusteuern möchten."

Eurokurs steigt über 1,12 US-Dollar

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch über 1,12 US-Dollar gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1212 Dollar gehandelt. Dies ist der höchste Stand seit Mitte März. In der Nacht hatte der Euro noch merklich unter der Marke von 1,12 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1174 (Montag: 1,1116) Dollar festgesetzt. Beobachter verweisen auf eine breit angelegte Schwäche des Dollar. Die Zuversicht an den Finanzmärkten würde die Nachfrage nach der Weltleitwährung dämpfen.

Die Kursverluste des Dollar sind aber offenbar nicht nur auf die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten zurückzuführen. "Der Konflikt zwischen den USA und China sowie die anhaltenden Proteste in vielen Städten der USA fordern ihren Tribut", erklärten die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Zudem würden die Anleger darauf hoffen, dass die EZB ihr in der Corona-Krise aufgelegtes Anleihekaufprogramm (PEPP) an diesem Donnerstag ausweitet. Bisher hat PEPP schon ein Volumen von 750 Milliarden Euro.

Ölpreise legen erneut zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,24 US-Dollar. Das waren 67 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 99 Cent auf 37,80 Dollar.

Die in dem Verbund Opec+ zusammengefassten Ölförderstaaten diskutieren eine Verlängerung der Förderbeschränkungen. Sie hatten sich im April darauf verständigt, die Produktion um 9,7 Millionen Barrel pro Tag zu reduzieren. Diese Kürzung galt bisher nur für Mai und Juni, könnte aber um einem Monat verlängert werden.

